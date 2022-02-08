كيف تطور فيروس «كورونا»؟

القاهرة - بوابة الوسط

سيصبح الفيروس التاجي المستجد (كورونا) بعد متحور «أوميكرون»، أكثر عدوى ولكن بالمقابل أقل خطورة، حسب توقعات أحد الخبراء الروس.

وأشار عالم الفيروسات الروسي، بيتر تشوماكوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، إلى أن الفيروس التاجي المستجد تطور في اتجاه معين ومستمر على هذا المنوال، وفق «روسيا اليوم».

وأضاف أن نسخة ووهان من الفيروس التاجي المستجد كانت غير مكتملة، لذلك كان يصيب الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، وكبار السن بصورة خاصة. ولكن نتيجة للطفرات العديدة أصبح (SARS-CoV-2) قادرا على إصابة طبقة واسعة من مختلف الأعمار.

ووفقا للعالم الروسي فإن الاتجاه الرئيسي لتطور الفيروس كان «توسيع نطاق التغطية»، ما جعله ينتشر بين الناس من مختلف الأعمار.

فيروس جديد

قال تشوماكوف إنه «عندما يظهر فيروس جديد غير مكتمل تماما كما هو الحال مع فيروس ووهان، فإنه يصيب كبار السن لأن مناعتهم ضعيفة. ولكنه بعد ذلك زاد الفيروس من عدوانيته وبدأ يصيب فئات عمرية أخرى، كانت في السابق أكثر مقاومة له».

وأضاف: «أدى تطور الفيروس التاجي المستجد إلى ظهور متحور أوميكرون السريع الانتشار والقادر على اختراق مناعة الأطفال أيضا».

وأوضح أن «اخترق أوميكرون منظومة المناعة لدى الجميع بمن فيهم الأطفال. أي أن الفيروس تكيف مع البشر».

وتابع: «سيستمر تطور الفيروس التاجي المستجد، في الاتجاه نفسه، وقد يصبح أكثر عدوى، ولكنه مقابل ذلك يصبح أقل خطورة على البشر».

وأكد تشوماكوف: «سوف يستمر تطور SARS-CoV-2 ، وخلال هذه العملية ستقل بصورة ملموسة قدرته المرضية وإلحاق أضرار كبيرة بالجسم. وقد ازدادت سرعة انتشاره حاليا، وليس مستبعدا زيادتها في المستقبل».

ووفقا للأطباء، يبقى التطعيم الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الفيروس التاجي المستجد ومتغيراته المعروفة، وبالرغم من أنه لا يوفر حماية 100%، إلا أنه يقلل كثيرا من العواقب المرتبطة بالمرض.