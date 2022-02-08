Atwasat

كيف تطور فيروس «كورونا»؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 10:26 صباحا
كيف تطور فيروس «كورونا»؟
صورة تخيلية لفيروس كورونا (الإنترنت)
alwasat radio

سيصبح الفيروس التاجي المستجد (كورونا) بعد متحور «أوميكرون»، أكثر عدوى ولكن بالمقابل أقل خطورة، حسب توقعات أحد الخبراء الروس.

وأشار عالم الفيروسات الروسي، بيتر تشوماكوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، إلى أن الفيروس التاجي المستجد تطور في اتجاه معين ومستمر على هذا المنوال، وفق «روسيا اليوم».

وأضاف أن نسخة ووهان من الفيروس التاجي المستجد كانت غير مكتملة، لذلك كان يصيب الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، وكبار السن بصورة خاصة. ولكن نتيجة للطفرات العديدة أصبح (SARS-CoV-2) قادرا على إصابة طبقة واسعة من مختلف الأعمار.

ووفقا للعالم الروسي فإن الاتجاه الرئيسي لتطور الفيروس كان «توسيع نطاق التغطية»، ما جعله ينتشر بين الناس من مختلف الأعمار.

فيروس جديد 
قال تشوماكوف إنه «عندما يظهر فيروس جديد غير مكتمل تماما كما هو الحال مع فيروس ووهان، فإنه يصيب كبار السن لأن مناعتهم ضعيفة. ولكنه بعد ذلك زاد الفيروس من عدوانيته وبدأ يصيب فئات عمرية أخرى، كانت في السابق أكثر مقاومة له».

وأضاف: «أدى تطور الفيروس التاجي المستجد إلى ظهور متحور أوميكرون السريع الانتشار والقادر على اختراق مناعة الأطفال أيضا».

وأوضح أن «اخترق أوميكرون منظومة المناعة لدى الجميع بمن فيهم الأطفال. أي أن الفيروس تكيف مع البشر».

وتابع: «سيستمر تطور الفيروس التاجي المستجد، في الاتجاه نفسه، وقد يصبح أكثر عدوى، ولكنه مقابل ذلك يصبح أقل خطورة على البشر».

وأكد تشوماكوف: «سوف يستمر تطور SARS-CoV-2 ، وخلال هذه العملية ستقل بصورة ملموسة قدرته المرضية وإلحاق أضرار كبيرة بالجسم. وقد ازدادت سرعة انتشاره حاليا، وليس مستبعدا زيادتها في المستقبل».

ووفقا للأطباء، يبقى التطعيم الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الفيروس التاجي المستجد ومتغيراته المعروفة، وبالرغم من أنه لا يوفر حماية 100%، إلا أنه يقلل كثيرا من العواقب المرتبطة بالمرض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش (فيديو)

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش ...
بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم الأفريقية؟

بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم ...
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في ...
موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني

موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني
البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة

البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة
العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان

العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان
مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء

عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء
مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية

مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية
«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين

«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين
كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية

الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط

تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط
جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر

جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي

معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري

حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي

48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
نصيحة مهمة للوقاية من «كوفيد»
نصيحة مهمة للوقاية من «كوفيد»
ظهور «أوميكرون الابن» في أستراليا
ظهور «أوميكرون الابن» في أستراليا
اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا
اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا
مشروع ألماني.. خنازير معدلة وراثيا لتوفير قلوب للبشر
مشروع ألماني.. خنازير معدلة وراثيا لتوفير قلوب للبشر
الشاشات تصيب هؤلاء الأطفال بالتوحد
الشاشات تصيب هؤلاء الأطفال بالتوحد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف تكتشف الإصابة بـ«أوميكرون» دون اختبارات؟
كيف تكتشف الإصابة بـ«أوميكرون» دون اختبارات؟...
ما هو تأثير لقاحات «كورونا» على خصوبة الرجال وحمل النساء؟
ما هو تأثير لقاحات «كورونا» على خصوبة الرجال وحمل النساء؟...
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟...
كيف تميز بين الإصابة بـ«أوميكرون» ونزلات البرد؟
كيف تميز بين الإصابة بـ«أوميكرون» ونزلات البرد؟...
هونغ كونغ تعدم الهامستر المصابة بـ«كوفيد-19» وسط غضب شعبي
هونغ كونغ تعدم الهامستر المصابة بـ«كوفيد-19» وسط غضب شعبي...
المزيد
كيف تطور فيروس «كورونا»؟
كيف تطور فيروس «كورونا»؟...
10 أيام مع «كورونا» تجعل الجسم يشيخ 10 سنوات
10 أيام مع «كورونا» تجعل الجسم يشيخ 10 سنوات...
تغيرات غير عادية في الثدي
تغيرات غير عادية في الثدي...
الشاشات تصيب هؤلاء الأطفال بالتوحد
الشاشات تصيب هؤلاء الأطفال بالتوحد...
مشروع ألماني.. خنازير معدلة وراثيا لتوفير قلوب للبشر
مشروع ألماني.. خنازير معدلة وراثيا لتوفير قلوب للبشر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط