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10 أيام مع «كورونا» تجعل الجسم يشيخ 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 10:22 صباحا
10 أيام مع «كورونا» تجعل الجسم يشيخ 10 سنوات
مختص في علم البيولوجيا يقول إن 10 أيام إصابة بـ«كورونا» تجعل الجسم يشيخ 10 سنوات (الإنترنت)
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بعد أكثر من عامين على انتشار الجائحة، التي أصابت وتسببت بوفاة مئات الملايين حول العالم، لا يزال البحث في فيروس «كورونا» وتأثيره على جسم الإنسان مستمرًّا.

وكشف عالِم الأحياء الجزيئية، الباحث في جامعة موسكو الحكومية، مكسيم سكولاتشيف، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الإصابة بمرض «كوفيد -19» على العمر البيولوجي للشخص، وفق «فرانس برس».

وأوضح سكولاتشيف أن صحة الشخص الذي لم يطعم ضد فيروس «كورونا»، ستعاني عددًا من العوامل السلبية في حالة الإصابة بالفيروس، وبإمكان هذه العوامل السلبية أن تؤدي في غضون عشرة أيام إلى «شيخوخة» الجسم لمدة عشر سنوات.

وأوضح أنه «إذا لم يتلقَ الشخص لقاحًا مضادًّا لفيروس كورونا، وعانى مرض كوفيد-19، فإنه في الواقع يتعرض لتأثيرات صحية، كان من المتوقع أن يمر بها الجسم في خلال عشر سنوات، لكنه يشعر بها في غضون عشرة أيام، وهو ما يشبه الشيخوخة المتسارعة».

وقال عالم البيولوجيا إنه على عكس عملية الشيخوخة الطبيعية، فإن آثار عدوى فيروس «كورونا» يمكن تلافيها من خلال علاج آثار المرض الذي يتسبب فيه فيروس «كورونا» بعد الإصابة به.

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