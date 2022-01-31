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نصيحة مهمة للوقاية من «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 10:35 صباحا
نصيحة مهمة للوقاية من «كوفيد»
أخصائية في مجال الأمراض المعدية تقدم نصائح بسيطة للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا» (الإنترنت)
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يساعد ارتداء الكمامة في الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، ويفضل تنظيف الأنف والفم بالماء بعد العودة إلى المنزل، حسب أخصائية الأمراض المعدية، سفيتلانا إيشينكو.

وأشارت إيشينكو إلى أن التغذية السليمة تلعب كذلك دورًا مهمًّا في الحفاظ على مناعة جيدة، وفق «روسيا اليوم».

وأضافت: «بعد وقوع العامل الممرض على بشرة اليدين، نقوم بلمس وجهنا، أي ننقل العدوى لأنفسنا. لذلك يجب غسل اليدين بوتيرة أكبر، وبعد العودة من الأماكن العامة يجب غسل الغشاء المخاطي للأنف، وغسل الفم بالماء». ونصحت الطبيبة باستخدام الماء المغلي خلال ذلك.

وشددت على أن ظهور العوارض السريرية للمرض، يتعلق بكمية الفيروسات التي دخلت الجسم. وقالت: «ويتعلق ذلك أيضًا بمدى قوة مناعة الجسم. لمنع دخول مسببات الأمراض بشكل كبير، من الضروري حماية الجهاز التنفسي، عن طريق الكمامة. من المعروف أن الإنسان عند الحديث والعطس يزفر الفيروسات مع السوائل البيولوجية، ويمكن للكمامة أن تحمي خلال ذلك». ونصحت الطبيبة بدعم جهاز المناعة أثناء انتشار المرض، والاهتمام بجودة التغذية وتناول الفيتامينات.

وشددت على ضرورة الاهتمام بسلامة الأمعاء وحالة البكتيريا المفيدة فيها، لأنها توفر 75 % من تكوين الخلايا المناعية. ونصحت بتناول المعززات الحيوية (Probiotic) خلال فترة اشتداد المرض. ولحماية الجسم ، من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم، والتعرض للهواء الطلق وتجنب الإجهاد.

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