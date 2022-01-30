Atwasat

حالة وفاة نادرة بـ«كوفيد» في بوتان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 10:21 صباحا
حالة وفاة نادرة بـ«كوفيد» في بوتان
بوتان لقحت جميع سكانها بحلول منتصف العام 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

حققت بوتان نجاحًا كبيرًا في مكافحة فيروس «كورونا»، لكن أحد المصابين بالوباء توفي، وهو أمر نادر في المملكة (الوفاة الرابعة).

وسجلت الدولة النائية الواقعة في جبال هملايا بين الصين والهند، البالغ عدد سكانها نحو 800 ألف نسمة، عدد وفيات بـ«كوفيد» يعتبر من الأدنى في العالم، وفق «فرانس برس».

والمناطق الوحيدة التي سجّلت عدد وفيات أقل من بوتان هي بعض الجزر النائية في المحيط الهادئ وبلدان لا تنشر بيانات مرتبطة بالفيروس، على غرار كوريا الشمالية وتركمانستان.

لكن رئيس وزراء بوتان، لوتاي تشيرينغ، وهو طبيب ما زال يجري عمليات جراحية في عطل نهاية الأسبوع، معتبرًا أنها «تساعد على التخلص من التوتر» الناجم عن ضغوط العمل السياسي، قال إن وفاة هذا الأسبوع كانت «تذكيرًا مريرًا بأننا نحتاج إلى بذل مزيد الجهود» لكافحة الجائحة.

وكتب تشيرينغ على «فيسبوك»، مساء السبت، «شعرت كأن رصاصة أصابتني عندما علمت بأن حياة ثمينة جديدة انتهت بسبب كوفيد-19». وأضاف: «حزنت مع البلاد، وما زلت أصلي من أجل صديقنا العزيز».

وتابع أن بوتان ما زالت ملتزمة بالقضاء التام على المرض، مشيرًا إلى أن الأمة لا تستطيع تحمل «خسارة أرواح بسبب أمر يمكن الوقاية منه».

وشهدت بوتان، مثل كثير من دول العالم، ارتفاعًا في عدد الإصابات بالوباء بسبب المتحور «أوميكرون» شديد العدوى.

وتزامنت الوفاة، الجمعة، مع إعلان السلطات الصحية تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، وهي حصيلة وطنية قياسية منذ بدء الوباء.

وسجلت بوتان حتى الآن أقل من خمسة آلاف إصابة منذ ظهور الوباء قبل عامين، ولقحت جميع سكانها البالغين بحلول منتصف العام 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي

باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي
بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا

بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا
إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا

إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا
كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية التطعيم

كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية التطعيم
عاصفة ثلجية قوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فيديو)

عاصفة ثلجية قوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فيديو)
كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»

كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة

اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة
تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية

تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو

فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
حيدر السائح يتوقع إصدار «قرارات قاسية» لمجابهة الموجة الرابعة من «كورونا»

حيدر السائح يتوقع إصدار «قرارات قاسية» لمجابهة الموجة الرابعة من «كورونا»
«المسماري»: معركة القطرون استمرت 44 ساعة.. وخلايا في دول الجوار توفر الدعم لعناصر «داعش»

«المسماري»: معركة القطرون استمرت 44 ساعة.. وخلايا في دول الجوار توفر الدعم ...
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كيف تكتشف الإصابة بـ«أوميكرون» دون اختبارات؟
كيف تكتشف الإصابة بـ«أوميكرون» دون اختبارات؟
ما هو تأثير لقاحات «كورونا» على خصوبة الرجال وحمل النساء؟
ما هو تأثير لقاحات «كورونا» على خصوبة الرجال وحمل النساء؟
مكمل طبيعي يخلصك من «الدهون القاتلة» في 30 يوما
مكمل طبيعي يخلصك من «الدهون القاتلة» في 30 يوما
مستشفى يرفض زرع قلب لمريض بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد
مستشفى يرفض زرع قلب لمريض بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد
باكستان تحتفل بمرور عام دون إصابات بشلل الأطفال
باكستان تحتفل بمرور عام دون إصابات بشلل الأطفال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف تكتشف الإصابة بـ«أوميكرون» دون اختبارات؟
كيف تكتشف الإصابة بـ«أوميكرون» دون اختبارات؟...
ما هو تأثير لقاحات «كورونا» على خصوبة الرجال وحمل النساء؟
ما هو تأثير لقاحات «كورونا» على خصوبة الرجال وحمل النساء؟...
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟...
جدل علمي بعد عملية زرع قلب خنزير في جسم إنسان
جدل علمي بعد عملية زرع قلب خنزير في جسم إنسان...
خطر غير متوقع للأجسام المضادة بعد الشفاء من «كورونا»
خطر غير متوقع للأجسام المضادة بعد الشفاء من «كورونا»...
المزيد
حالة وفاة نادرة بـ«كوفيد» في بوتان
حالة وفاة نادرة بـ«كوفيد» في بوتان...
كيف تميز بين الإصابة بـ«أوميكرون» ونزلات البرد؟
كيف تميز بين الإصابة بـ«أوميكرون» ونزلات البرد؟...
في الشتاء.. تناول هذه الفواكه بكثرة
في الشتاء.. تناول هذه الفواكه بكثرة...
باكستان تحتفل بمرور عام دون إصابات بشلل الأطفال
باكستان تحتفل بمرور عام دون إصابات بشلل الأطفال...
مستشفى يرفض زرع قلب لمريض بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد
مستشفى يرفض زرع قلب لمريض بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط