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كيف تميز بين الإصابة بـ«أوميكرون» ونزلات البرد؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 03:19 مساء
كيف تميز بين الإصابة بـ«أوميكرون» ونزلات البرد؟
التمييز بين الإصابة بأوميكرون ونزلات البرد (فيسبوك|)
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تحت عنوان «التمييز بين الإصابة بأوميكرون ونزلات البرد»، نشر المركز الليبي الوطني لمكافحة الأمراض، على صفحته في «فيسبوك» بعضًا من الأعراض التي يمكن بها اكتشاف نوع الإصابة.

وقال المركز في منشوره: «تختلف أعراض المتحور أوميكرون عن بقية سلالات الفيروس، لكنها تتشابه مع أعراض نزلات البرد المعتادة في الشتاء، فكيف يمكن التمييز بينهما؟»

الأعراض الأولية
إذا شعر المريض بارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الجسم أو سعال مفاجئ، فهو مريض بنسبة 80% بالأنفلونزا، وليس بفيروس كورونا على عكس الاعتقاد السائد، حيث أن من المعلومات الواردة عن «كوفيد-19» حتى الآن هي تسلله إلى جسد المريض بشكل تدريجي ابتداءً من يوم الإصابة، ليصبح من غير المُمكن أن تظهر أعراض ثانوية أو أولية على المريض بشكل مفاجئ، بخلاف الأنفلونزا التي حين تصيب الأبدان تطرحها للفراش مباشرةً، ولمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.

أعراض مفاجئة
في بعض الحالات الحرجة، تتجسد الأعراض المفاجئة على مرضى «كوفيد-19» في ضيق التنفس الحاد، أو الفشل الكلوي الحاد أو توقف بعض الأعضاء الأساسية عن العمل. ومن هنا تأتي الزيادة اليومية في أعداد الوفيات سواء للحالات الحرجة أو للحالات التي يجمع الأطباء أنها مستقرة، هنا أيضًا تكمن الخطورة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

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