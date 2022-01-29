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في الشتاء.. تناول هذه الفواكه بكثرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 10:48 صباحا
في الشتاء.. تناول هذه الفواكه بكثرة
الموز والرمان والمشمش فواكه فيدة لجسمك شتاء (الإنترنت)
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تمد الفواكه المختلفة الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف، لكن بعضها يصبح مميزًا في الشتاء وضروريًا للجسم.

وقالت أخصائية الغدد الصماء والتغذية الروسية، الدكتورة أناستاسيا تاراسكو، إن أكثر الفواكه فائدة للجسم في فصل الشتاء هي المشمش والموز والرمان، وفق «فرانس برس».

وأضافت الأخصائية: «سنأخذ بالاعتبار تلك التي تحتوي على أقل كمية من السعرات الحرارية وأكبر كمية من الألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية. والثمار مثل التوت البري وعنب الثعلب وغيرهما المجمدة أو المجففة، تلبي هذه المتطلبات تمامًا، لذلك أنصح بتناولها بانتظام».

وتابعت: «تركيب جميع الفواكه متشابه تقريبا - كربوهيدرات، غلوكوز، فركتوز، فيتامين С، فيتامينات مجموعة В، والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك وغيرها من العناصر المعدنية. وجميعها عالية السعرات الحرارية بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة، لذلك لا ينصح بالإفراط في تناولها، ويكفي تناول 1-2 حبة منها في اليوم».

وتشير الخبيرة إلى الفواكه التقليدية في فصل الشتاء ـ الضرورية للجسم وهي:

1- المشمش، يمكن تخزينه بصورة مجمدة أو مجففة وفي كلتا الحالتين يحتفظ بنسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات. وبالإضافة إلى ذلك للمشمش تأثير محفز خفيف في الأمعاء.

2- الموز، يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والبوتاسيوم والكربوهيدرات، أي يمكن اعتباره وجبة خفيفة مثالية. ويحتوي الموز أيضًا على مادة الترتوفان، وهي مادة أولية لتركيب هرمون السعادة -سيروتونين.

3- الرمان، يتميز بإمكانية تخزينه طوال فترة الشتاء واحتفاظه بجميع خصائصه المفيدة بفضل تركيبته الداخلية الخاصة. وعصير الرمان غني بالحديد والمغنيسيوم وفيتامين С والعديد من المواد البيولوجية النشطة، مثل البيوفلافونويد. كما أن لقشرة الرمان خصائص علاجية مضادة للالتهابات وتساعد على سرعة التئام الجروح.

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