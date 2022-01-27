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مستشفى يرفض زرع قلب لمريض بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 03:40 مساء
مستشفى يرفض زرع قلب لمريض بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد
معالج في مستشفى بولاية كونيتيكت الأميركية يتحضر لحقن شخص بجرعة لقاح «كوفيد-19»، 6 يناير 2022 (أ ف ب)
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رفض مستشفى بمدينة بوسطن الأميركية إخضاع مريض يبلغ 31 عامًا لعملية زرع قلب بحجة أنه لم يتلق اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» ما من شأنه إفشال العملية، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء.

وردًا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، أكدت ناطقة باسم مستشفى «بريغهام أند ويمنز هوسبيتل» في بيان أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا «شرط» ينبغي توفره لدى جميع المرشحين للخضوع لعمليات زرع أعضاء.

وتحدث ديفيد فيرغوسن والد المريض عبر «سي إن إن» و«إيه بي سي» عن معركة ابنه ضد الموت، قائلا إنه «وصل إلى شفير الموت» بانتظار الخضوع لعملية زرع قلب.

ويرفض الشاب الثلاثيني الذي ينتظر الخضوع لعملية قلب بهذا المستشفى في بوسطن، تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا. وقال فيرغوسن «هذا يتعارض بصورة جوهرية مع مبادئه، هو لا يؤمن» بفعالية اللقاحات.

وبما أن المستشفى في بوسطن «يطبق هذه السياسة.. أزالوا اسمه من قائمة الأشخاص المؤهلين للخضوع لعمليات زرع القلب».

وأوضح المستشفى المعني في بوسطن في بيان أرسله لوكالة «فرانس برس» أن نظام الرعاية الذي يعتمده «يتطلب لقاحات عدة توصي بها السلطات الصحية، بينها اللقاح المضاد لكوفيد-19». وأشار إلى أن تلقي اللقاح واعتماد «نظام حياة» محدد «يهيئان الظروف الفضلى لإنجاز عملية زرع ناجحة ويعززان إلى أعلى حد ممكن حظوظ بقاء المريض على قيد الحياة بعد عملية الزرع، خصوصًا لأن جهاز المناعة يكون ضعيفًا بصورة كبيرة».

جهاز المناعة
وقال الطبيب آرثر كابلان من جامعة «نيويورك» في تصريحات أوردتها قناة «سي بي إس» إن «جهاز المناعة يكون معطلًا في أي عملية زرع. لذا يمكن لكوفيد أن يكون قاتلا».

من هنا، «تُسحب أسماء المرضى» غير الملقحين «من قائمة الانتظار»، وفق المستشفى في بوسطن حيث لا يزال ابن ديفيد فيرغوسن يخضع للعلاج.

وقال الوالد إنه يحترم «خيار» ابنه ويعتزم نقله إلى مستشفى آخر، غير أن «عنصر الوقت ضاغط» مع هذا المريض الذي يعاني وضعًا صحيًا صعبًا للغاية.

سجلت الولايات المتحدة، حيث 62% فقط من السكان تلقوا تطعيما كاملا ضد «كوفيد-19» بسبب الانقسام السياسي الكبير حول المسألة، ما يقرب من 60 مليون إصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة 872 ألف شخص فيها.

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