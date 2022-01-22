هونغ كونغ تعدم الهامستر المصابة بـ«كوفيد-19» وسط غضب شعبي

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت حكومة هونغ كونغ تحذيرا لمحبي الحيوانات المحليين، من عرقلة عمليات إعدام حيوانات الهامستر.

وبدأ تنفيذ عمليات الإعدام هذه، بعدما سُجلت إصابات بكوفيد-19 لدى هامستر موجودة في متجر حيوانات أليفة، وفق «فرانس برس».

وتلتزم المنطقة الصينية بسياسة «صفر حالات كوفيد» الصارمة، التي تعتمد خطوات عدة عند رصد مؤشرات الفيروس ومنها تتبع الحالات التي احتك بها المصاب، وفرض عمليات إغلاق موضعية وحجر صحي طويل الأمد.

وأمرت السلطات بقتل نحو ألفي حيوان صغير من نوع هامستر، وأرانب، وشنشيلة، وكابياء خنزيرية كـ«إجراء وقائي»، وذلك بعد تسجيل حالة إيجابية بـ«كوفيد-19» في متجر «ليتل بوس» لبيع الحيوانات. وطلبت من الأشخاص الذين اشتروا حيوانات صغيرة بعد تاريخ 22 ديسمبر أن يسلموها.

وأثارت سياسة القتل هذه ردود فعل غاضبة، إذ تجمع محبو الحيوانات خارج مركز تديره الحكومة يُجمع فيه الهامستر، لمنع أصحاب الحيوانات من التخلي عنها لإعدامها.

وأدانت الجمعة دائرة الزراعة والثروة السمكية والمحافظة على البيئة السياسة المعتمدة تجاه الحيوانات، وطالبت في بيان بـ«وقف هذا الإجراء فورا وإعادة الهامستر التي أُخذت إلى أصحابها»، مضيفة أن الشرطة أُبلغت عن هذه الأفعال. وأعلن المركز استقباله 68 حيوانا بحلول مساء الخميس.

وحاليا لا يعاقَب الأشخاص الراغبون في الاحتفاظ بحيواناتهم التي اشتروها بعد 22 ديسمبر، لكن مسؤولين في القطاع الصحي أكدوا أن هونغ كونغ لديها آليات قانونية لإجبارهم على تسليم حيواناتهم.

وحذروا من «زيادة احتمال» انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر، وذلك بعد رصد مزيد من الحالات الإيجابية بـ«كوفيد-19» المرتبطة بمتاجر محلية أخرى.

واعتبر عالم الأحياء الدقيقة والمستشار الحكومي في شأن «كوفيد-19» يوان كووك يونغ أن قتل هذه الحيوانات كان ضروريا «لتجنب كارثة»، موضحا أن عينات الفيروس التي أُخذت من متجر الحيوانات تشبه «المتحورة دلتا الأوروبية وغير المحلية»، وهو أمر نادر في الوقت الحالي بهونغ كونغ. ولا تزال عمليات إعدام الحيوانات المرتبطة بكوفيد نادرة.

وفي العام الماضي، تعرضت الدنمارك لانتقادات بسبب قرارها إعدام 15 مليونا من حيوانات المنك، وذلك بعد أن تبين إصابة بعضها بمتحورة فيروسية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أوضح مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن خطر انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان «لا يزال منخفضا»، لكنه ممكن.