Atwasat

وفاة مغنية تشيكية بـ«كوفيد-19» بعد رفضها تلقي اللقاح

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 10:54 صباحا
وفاة مغنية تشيكية بـ«كوفيد-19» بعد رفضها تلقي اللقاح
شخص يتلقى جرعة من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» في برلين، 18 يناير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

تُوفيت، الأحد، مغنية فرقة «أسونانس» الشعبية التشيكية هانا هوركا المناهضة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، عن 57 عامًا بعدما أصيبت بالفيروس عمدًا للحصول على تصريح صحّي، على ما أعلنت عائلتها.

وأوضح، الإثنين، نجل المغنية يان ريك ردّا على سؤال لإذاعة iRozhlas.cz العامة، أن والدته رفضت تلقي اللقاح وعرّضت نفسها طوعًا للمرض الذي أصيب به هو ووالده الملقّحان قبل عيد الميلاد، وفق «فرانس برس».

وأضاف «قررت أن تعيش بشكل طبيعي معنا وفضلت أن تصاب بالمرض على أن تتلقى اللقاح».

وقبل يومين من وفاتها، كتبت هانا عبر مواقع التواصل «لقد نجوت.. سيكون هناك عرض مسرحي وحمام سونا وحفلة موسيقية.. ورحلة عاجلة إلى البحر».

وتلزم الجمهورية التشيكية سكّانها إبراز إثبات يؤكّد تلقيهم اللقاح أو تعافيهم من إصابة حديثة بـ«كوفيد-19» للتمكن من دخول الأماكن الثقافية والرياضية، وكذلك الحانات والمطاعم.

وحمّل ريك شخصيات محلية تدعم حركة مناهضة للقاحات مسؤولية ما حصل، متّهمًا إياهم بإقناع والدته بعدم تلقي اللقاح وبالتالي «تلطيخ أيديهم بالدماء».

وقال «أعرف تحديدًا من غيّر رأيها.. أنا حزين لأنها صدقت الغرباء أكثر من عائلتها. لا يتعلق الأمر بمعلومات خاطئة فقط بل بآراء حول المناعة الطبيعية والأجسام المضادة التي تتكوّن عن طريق الإصابة بالمرض».

وتواجه الجمهورية التشيكية حاليًا موجة وبائية جديدة وقد سجّلت البلاد أكثر من عشرين ألف إصابة جديدة الإثنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024

الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية

بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022

«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022
كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة

كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة
البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»

البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»
مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله

مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس
أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات

أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات
كاركاتير حليم - التقاعد!

كاركاتير حليم - التقاعد!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
17- (القوندي)!

17- (القوندي)!
أعلام من وطني.. قامات منسية!

أعلام من وطني.. قامات منسية!
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
هكذا يؤثر التطعيم ضد «كورونا» على الدورة الشهرية
هكذا يؤثر التطعيم ضد «كورونا» على الدورة الشهرية
جدل علمي بعد عملية زرع قلب خنزير في جسم إنسان
جدل علمي بعد عملية زرع قلب خنزير في جسم إنسان
«الدم المزيف» لمكافحة الملاريا
«الدم المزيف» لمكافحة الملاريا
اليابان تجري أول عملية زرع خلايا جذعية بشرية في النخاع الشوكي
اليابان تجري أول عملية زرع خلايا جذعية بشرية في النخاع الشوكي
الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامات التنفسية «FFP2»
الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامات التنفسية «FFP2»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صحيفة: لقاح ياباني ضد «كورونا» يعطي مناعة مدى الحياة
صحيفة: لقاح ياباني ضد «كورونا» يعطي مناعة مدى الحياة...
طرق علاج تأثيرات «كورونا» بعيدة المدى
طرق علاج تأثيرات «كورونا» بعيدة المدى...
الحقيقة وراء العلاج بـ«الأحجار الشافية»
الحقيقة وراء العلاج بـ«الأحجار الشافية»...
هل المناعة من «دلتا» تصد «أوميكرون»؟
هل المناعة من «دلتا» تصد «أوميكرون»؟...
حقيقة فشل الاختبارات السريعة في كشف «أوميكرون»
حقيقة فشل الاختبارات السريعة في كشف «أوميكرون»...
المزيد
وفاة مغنية تشيكية بـ«كوفيد-19» بعد رفضها تلقي اللقاح
وفاة مغنية تشيكية بـ«كوفيد-19» بعد رفضها تلقي اللقاح...
نصائح للتعامل مع الاشتباه في الإصابة بـ«كورونا»
نصائح للتعامل مع الاشتباه في الإصابة بـ«كورونا»...
اكتشاف مسبب مرض التصلب اللويحي
اكتشاف مسبب مرض التصلب اللويحي...
الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامات التنفسية «FFP2»
الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامات التنفسية «FFP2»...
اليابان تجري أول عملية زرع خلايا جذعية بشرية في النخاع الشوكي
اليابان تجري أول عملية زرع خلايا جذعية بشرية في النخاع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط