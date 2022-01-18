نصائح للتعامل مع الاشتباه في الإصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت وزارة الصحة المصرية بعض النصائح العامة والضرورية، بشأن كيفية التعامل حال الشعور بأعراض نزلات البرد أو اشتباه الإصابة فيروس كورونا المستجد.

وذلك لتجنب المضاعفات القوية الناتجة عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا، حسب «اليوم السابع».

وشددت الوزارة على أهمية وضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكونها حائط الصدد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي الفيروس، ولأهميتها في تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة، وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول المستشفيات، وتقليل احتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

وأوصت بالتعامل مع أعراض نزلات البرد على أنها اشتباه عدوى كورونا، بأن يعزل المريض نفسه عن باقي أفراد أسرته، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، واستخدام ملعقة وكوب وطبق خاص وغسلها جيدًا بالماء والصابون بعد الاستخدام، وكذلك أدوات العناية الشخصية، واستخدام حمام خاص - إن أمكن - وحال صعوبة تحقيق ذلك ينبغي تطهير دورة المياه جيدًا بالماء والصابون والكلور، بعد استخدامها.

ونصحت الإرشادات بالتوجه إلى أقرب مستشفى حال الشعور بأي مشاكل تنفسية، لصرف البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة مرضية.