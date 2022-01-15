Atwasat

الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامات التنفسية «FFP2»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يناير 2022, 01:41 مساء
الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامات التنفسية «FFP2»
الكمامات التنفسية «FFP2» تنتشر على نطاق واسع (الإنترنت)
alwasat radio

ينتشر استخدام الكمامات التنفسية «FFP2» على نطاق واسع حول العالم؛ لكن غالبًا لا تستخدم بشكل صحيح يحقق الاستفادة المرجوة منها.

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى تورفيرغاتا التعليمي في روما، ماسيمو أندريوني: «أولًا وقبل كل شيء، يجب ارتداؤها بالطريقة الصحيحة، لتغطي الأنف والفم بإحكام مع الهيكل المعدني ملتصق بالأنف جيدًا. ثم يجب تغييرها بعد 6 ساعات من الاستخدام.. وينبغي وضعها في الكيس ولمسها بأقل قدر ممكن»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، الجمعة.

وحذّر أندريوني، وهو المدير العلمي للجمعية الإيطالية للأمراض المعدية والمدارية (Simit)، «المصابين بالرشح، ففي هذه الحالة يتدهور وضع الكمامة بسرعة أكبر، وبالتالي يجب تغييرها مرات أكثر».

وخلص أخصائي الأمراض المعدية إلى القول، إن «الكمامات التنفسية (FFP2) تسهم بتقليل مخاطر الإصابة وانتقال العدوى.. لكن يُنصح بعدم إعادة استخدام الكمامة ذاتها مرتين... ببل يجب استخدامها مرة واحد فقط ثم تغييرها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية
مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»

مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011

بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011
روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة

روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة
الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»

الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة

كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة
حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا

حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا
هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية

هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية
كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة

كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة
لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟

لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة

تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك

برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة

كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
التجميل غير الجراحي يستقطب الصينيين
التجميل غير الجراحي يستقطب الصينيين
الليمون الساخن لمعالجة نزلات البرد
الليمون الساخن لمعالجة نزلات البرد
خطر غير متوقع للأجسام المضادة بعد الشفاء من «كورونا»
خطر غير متوقع للأجسام المضادة بعد الشفاء من «كورونا»
هكذا يؤثر التطعيم ضد «كورونا» على الدورة الشهرية
هكذا يؤثر التطعيم ضد «كورونا» على الدورة الشهرية
جدل علمي بعد عملية زرع قلب خنزير في جسم إنسان
جدل علمي بعد عملية زرع قلب خنزير في جسم إنسان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عارض شائع لـ«أوميكرون» دون غيره من متحورات «كورونا»
عارض شائع لـ«أوميكرون» دون غيره من متحورات «كورونا»...
علامات تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم
علامات تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم...
صحيفة: لقاح ياباني ضد «كورونا» يعطي مناعة مدى الحياة
صحيفة: لقاح ياباني ضد «كورونا» يعطي مناعة مدى الحياة...
الأعراض الشائعة لدى المصابين بـ«أوميكرون»
الأعراض الشائعة لدى المصابين بـ«أوميكرون»...
تحديد أصل مشكلة قلب «كارمات» الصناعي
تحديد أصل مشكلة قلب «كارمات» الصناعي...
المزيد
الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامات التنفسية «FFP2»
الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامات التنفسية «FFP2»...
اليابان تجري أول عملية زرع خلايا جذعية بشرية في النخاع الشوكي
اليابان تجري أول عملية زرع خلايا جذعية بشرية في النخاع ......
«الدم المزيف» لمكافحة الملاريا
«الدم المزيف» لمكافحة الملاريا...
جدل علمي بعد عملية زرع قلب خنزير في جسم إنسان
جدل علمي بعد عملية زرع قلب خنزير في جسم إنسان...
هكذا يؤثر التطعيم ضد «كورونا» على الدورة الشهرية
هكذا يؤثر التطعيم ضد «كورونا» على الدورة الشهرية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط