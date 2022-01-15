الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامات التنفسية «FFP2»

القاهرة - بوابة الوسط

ينتشر استخدام الكمامات التنفسية «FFP2» على نطاق واسع حول العالم؛ لكن غالبًا لا تستخدم بشكل صحيح يحقق الاستفادة المرجوة منها.

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى تورفيرغاتا التعليمي في روما، ماسيمو أندريوني: «أولًا وقبل كل شيء، يجب ارتداؤها بالطريقة الصحيحة، لتغطي الأنف والفم بإحكام مع الهيكل المعدني ملتصق بالأنف جيدًا. ثم يجب تغييرها بعد 6 ساعات من الاستخدام.. وينبغي وضعها في الكيس ولمسها بأقل قدر ممكن»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، الجمعة.

وحذّر أندريوني، وهو المدير العلمي للجمعية الإيطالية للأمراض المعدية والمدارية (Simit)، «المصابين بالرشح، ففي هذه الحالة يتدهور وضع الكمامة بسرعة أكبر، وبالتالي يجب تغييرها مرات أكثر».

وخلص أخصائي الأمراض المعدية إلى القول، إن «الكمامات التنفسية (FFP2) تسهم بتقليل مخاطر الإصابة وانتقال العدوى.. لكن يُنصح بعدم إعادة استخدام الكمامة ذاتها مرتين... ببل يجب استخدامها مرة واحد فقط ثم تغييرها».