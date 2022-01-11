هكذا يؤثر التطعيم ضد «كورونا» على الدورة الشهرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 10:14 صباحا
سيدة أميركية ترتدي الكمامة إلى جوار أعلام الولايات المتحدة (أرشيفية: الإنترنت)

تحمل اللقاحات ضد فيروس كورونا تأثيرات قد تكون طفيفة على الدورة الشهرية، حسب نتائج دراسة في الولايات المتحدة.

وفقًا للدراسة، التي نشرت في مجلة «أمراض النساء والولادة»، فإن التطعيم ضد كورونا يمكن أن يؤخر قليلًا الدورة الشهرية عند النساء؛ إذ تبدأ بعد يوم تقريبًا عند النساء الملقحات مقارنة بالنساء غير الملقحات، وفق «دويتشه فيله».

ومع ذلك، لم تتأثر مدة الدورة الشهرية، ووفقًا للباحثين، فإن تأثير التطعيم على الدورة الشهرية ضئيل ومن المحتمل أن يكون موقتًا، نقلًا عن موقع «تي أونلاين» الألماني.

- خطر غير متوقع للأجسام المضادة بعد الشفاء من «كورونا»

قام العلماء بتقييم البيانات من أحد التطبيقات المستخدمة لمراقبة الخصوبة لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عامًا ولا يستخدمن وسائل منع حمل هرمونية. وكانت حوالي 2400 امرأة منهن حاصلة على اللقاح، معظمهن حاصلات على لقاح بيونتيك/فايزر (55%) ثم يليه موديرنا (35%) ثم جونسون آند جونسون (7%). وتم استخدام بيانات من 1500 امرأة غير حاصلة على اللقاح للمقارنة.

وقارن الباحثون البيانات من ثلاث دورات شهرية متتالية، ثلاثة قبل التطعيم وثلاثة بعده. أما للنساء غير الملقحات فكانت هناك ست دورات شهرية متتالية. وفي المتوسط، ارتبطت جرعة اللقاح الأولى بزيادة طول الدورة بمقدار 0.64 يوم والجرعة الثانية بزيادة قدرها 0.79 يوم، كما ذكر موقع «تي أونلاين» الألماني.

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