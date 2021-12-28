الأعراض الشائعة لدى المصابين بـ«أوميكرون»

إجراء مسحة فيروس «كورونا» على المهاجرين الماليين (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس)

من خلال متابعة الحالات المصابة، توصل الباحثون إلى بعض الأعراض الشائعة بين المرضى المصابين بمتحور «أوميكرون» الجديد.

قالت الدكتورة أنجليك كويتزي، طبيبة جنوب إفريقيا وهي أول من نبهت السلطات إلى وجود متحور «أوميكرون»، إن آلام العضلات والتعب والحلق المتشنج والتعرق الليلي هي من أعراض أوميكرون الشائعة، وفق «روسيا اليوم».

وأفاد عدد من المرضى المصابين بمتحور «أوميكرون»، بحسب جريدة «the mirror»، بأنهم أصيبوا بحكة في الحلق.

- عارض شائع لـ«أوميكرون» دون غيره من متحورات «كورونا»

كما قال العديد ممن أصيبوا بالمتحور الجديد إنه يمكن سماع الإشارات الأولى بدلا من الشعور بها، فهم وجدوا أنفسهم يتمتعون بصوت مبحوح.

ووجد العلماء الذين يديرون تطبيق Covid Symptoms Study في Zoe and Kings College أن أهم خمسة أعراض لمتحور «أوميكرون» هي سيلان الأنف، والصداع، والتعب، والعطس، ومشاكل الحلق.

ووجدوا لاحقا أن 50% فقط من الأشخاص المصابين بـ«أوميكرون» قد تأثروا بأعراض فيروس كورونا التقليدية الثلاثة وهي الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

ومن بين الأعراض الأخرى التي جرى الإبلاغ عنها من قبل المصابين بـ«أوميكرون»، فقدان الشهية واحتقان الأنف.