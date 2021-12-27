علامات تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 10:54 صباحا
ارتفاع الكوليسترول يعرض الشخص لخطر الإصابة بأمراض القلب (الإنترنت)

يتسبب ارتفاع الكوليسترول فيتعرض الشخص لخطر الإصابة بأمراض القلب إلى مستويات خطيرة، فضلا عن زيادة فرصة الإصابة بالأزمات القلبية ومرض السكري.

والكوليسترول هو الدهون الموجودة بالجسم، وهو أمر حيوي لسير عمل الجسم بالشكل الطبيعي، حيث ينتج بشكل أساسي في الكبد، كما أنه قد يتواجد في الأطعمة التي يتناولها الإنسان.

وكشفت الطبيبة البريطانية، ديبوري لي، عن 4 علامات خارجية تظهر على جسم الإنسان، يجب الانتباه إليها لأنها مؤشر على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وفق «روسيا اليوم».

ونقلت جريدة «ديلي إكسبرس» عن الطبيبة أنه من الممكن تحديد مستوى هذه المادة في الدم فقط عن طريق إجراء الاختبارات، ولكن هناك أربع علامات يجب الانتباه إليها.

وأوضحت أن حدوث غشاوة دائرية في قرنية العين، وظهور تكلسات صفراء على الجفن، هي علامات يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

لذلك، قد يكون أحد الأعراض وجود قوس يحيط بالقرنية. وهو عبارة عن عتمة شفافة من اللون الأبيض إلى اللون الأبيض المائل للرمادي في محيط القرنية.

وأشارت الطبيبة البريطانية إلى أن مثل هذه التغيرات غالبا ما توجد عند كبار السن، لكن ظهور قوس قبل سن الأربعين يعد سببا لفحص مستوى الكوليسترول في الدم.

كذلك إذا ظهرت كتل دهنية متراكمة تحت الجلد على الأجزاء الداخلية من الجفن العلوي والسفلي، فذلك ايضا يمثل علامة أخرى على ارتفاع مستوى الكوليسترول، كما يمكن أن تظهر تكتلات أيضا على الأنف والركبتين والمرفقين.

إضافة إلى ذلك تمثل الزيادة المفرطة في النسيج في منطقة الأوتار التي تسمح بحركة أصابع اليد، علامة يجب الانتباه إليها.

وخلصت الطبيبة إلى أن العارض الأخير هو النبض، إذا كان من الصعب الشعور به.

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