7 فوائد صحية مذهلة للفريك

حساء الفريك (الإنترنت)

تحتوي حبوب القمح الخضراء «الفريك» على الكثير من المغذيات والمركبات الغذائية الضرورية للصحة، فهي تقي من الإصابة بالأمراض.

وذلك لأن الفريك يحتوي على فيتامين (ب 6) والكالسيوم والحديد والزنك والماغنسيوم والفسفور والنحاس، والكثير من الألياف الغذائية، إضافة إلى المواد المضادة للأكسدة التي تقي من الأمراض السرطانية وغيرها من الأمراض، والآن نتعرف على فوائد الفريك للصحة، وفق «العين».

الحفاظ على صحة العين: يحتوي الفريك على المواد المضادة للأكسدة ومن أهمها اللوتين والزاكسانين، والتي تسهم في حماية العين وتقوية النظر، إضافة إلى الوقاية من الأمراض التي من الممكن أن تصيبها ومنها الوقاية من الإصابة بالضمور البقعي.

الاهتمام بالجهاز الهضمي: الفريك يحتوي على الكثير من الألياف والتي تساعد على الحماية من أمراض الجهاز الهضمي ومنها الإمساك، كما أنه يعمل على المساعدة على التخلص من السموم والفضلات التي توجد بالجسم.

الوقاية من الإصابة بالسرطان: الفريك يحتوي على المواد المضادة للأكسدة، والتي تقي من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة، ومن أهمها سرطان القولون كما أنه يحتوي على الألياف الغذائية.

تنظيم السكر بالدم: الفريك مهم جدًا لأنه يسهم في تنظيم نسبة السكر بالدم، كما أنه يعمل على الحماية من الإصابة بمرض السكري، وهذا لأن الفريك يحتوي على مؤشر جلايسمي قليل، والذي يسهم في التقليل من معدل السكر بالدم.

حماية الجهاز العصبي: يحتوي الفريك على فيتامين (ب) المركب وفيتامين (هـ)، وهما من الفيتامينات التي تعمل على الاسترخاء للعضلات، كما أنه يعمل على تعديل الحالة المزاجية للإنسان.

يقلل الفريك من الإصابة بالتوتر والقلق النفسي والاكتئاب الذي يصيب الإنسان نتيجة الضغوط الحياتية المختلفة.

التقليل من نسبة الكوليسترول: يساعد الفريك على التقليل من نسبة الكوليسترول السيئ بالدم، وهذا يعمل على الحفاظ على صحة القلب، كما أنه يقي من الإصابة بالأمراض القلبية المختلفة التي من الممكن أن تصيب الإنسان، وهذا لأن الفريك يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

الوقاية من أمراض القلب: يعد الفريك من أنواع الأغذية التي تساعد على حماية القلب من الكثير من الأمراض والمشكلات التي تصيبه، وكما أنه يسهم في التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم والذي يتسبب في الأمراض القلبية.

ويساعد الفريك على التقليل من نسبة ضغط الدم المرتفع، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم المهم لصحة القلب وضغط الدم.