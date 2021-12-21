للمرة الأولى.. حقنة للوقاية من فيروس الإيدز

الولايات المتحدة توافق على دواء على هيئة حقن للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (الإنترنت)

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على عقار «أبريتود»، الذي يعطى عن طريق الحقن، ويمكن أن يساعد في منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

ويوصى بإعطاء الدورة الوقائية للبالغين والمراهقين الذين يتجاوز وزنهم 35 كيلوغراما، حيث يُجرى إعطاء الحقنتين الأوليين بفارق أسبوعين، ثم يجب إعطاء الحقنة لاحقا كل شهرين، حسب «روسيا اليوم».

وصرحت رئيسة قسم الأدوية المضادة للفيروسات في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ديبرا بيرنكرانت، قائلة: «إن اعتماد اليوم على الدواء يوفر أداة مهمة في الجهود المبذولة لإنهاء وباء فيروس نقص المناعة البشرية من خلال توفير إمكانية لأول مرة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية من دون تناول حبوب يومية».

- شفاء مريض بالإيدز دون عملية زرع

وكانت الهيئة التنظيمية الأميركية وافقت في الخريف على دواء مماثل في شكل أقراص، ومع ذلك، كما تشير إدارة الغذاء والدواء الأميركية على موقعها الإلكتروني، يجد العديد من الأشخاص صعوبة في تناول الدواء كل يوم، لذا فإن البديل عن طريق الحقن كل بضعة أسابيع سيساعد في مكافحة المرض بشكل أكثر فعالية، في حين أن الآثار الجانبية لهذا الدواء تتمثل في الصداع وآلام العضلات والحمى والتعب والطفح الجلدي.

وتفيد المراكز الفيدرالية الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بتسجيل 36.8 ألف حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في البلاد في العام 2019، وتخطط السلطات الأميركية لتقليص هذا الرقم إلى 9.5 ألف في أربع سنوات.