هل عثر العلماء على «قاتل كورونا»؟

تطعيم شخص بلقاح مصاد لفيروس كورونا (الإنترنت)

تحمل البروتينات الشبيهة بالأجسام المضادة الموجودة في الجهاز المناعي لسمك القرش أملًا في أن تكون طريق الخلاص من فيروس «كورونا» ومتحوراته، حسب ما زعم باحثون.

وتأتي البروتينات، المعروفة باسم VNARs، عُشر حجم الأجسام المضادة البشرية، ما يجعلها صغيرة بما يكفي للوصول إلى الزوايا والشقوق التي لا تستطيع الأجسام المضادة البشرية الوصول إليها، كما قال آرون ليبو، أستاذ علم الأمراض بجامعة ويسكونسن ماديسون، الذي ساعد في القيادة الدراسة، في بيان، حسب «ديلي ميل».

وحدد ليبو وفريقه ثلاثة VNARs مرشحة من مجموعة من المليارات، التي أوقفت الفيروس بشكل فعال من إصابة الخلايا البشرية، وفق «روسيا اليوم».

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن VNARs الجديدة لن تكون متاحة كوسيلة وقائية خلال جائحة فيروس كورونا الحالي، لكن الفريق يعد بروتينات سمك القرش لمكافحة تفشي المرض في المستقبل.

ولا يزال فيروس كورونا مستشريًا ويتحول إلى متحوّرات جديدة يصعب منعها من الانتشار. وقفزت حالات أوميكرون الأميركية المؤكدة بمقدار الثلث، من 241 يوم الأربعاء إلى 319 يوم الخميس.

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ومع وضع كل هذا في الاعتبار، عمل ليبو وفريقه مرتين للمساعدة في منع حدوث تفشي مماثل في الماضي.

وقال آرون ليبو: «المشكلة الكبرى هي أن هناك عددًا من فيروسات كورونا مهيأة للظهور لدى البشر». وما نقوم به هو إعداد ترسانة من علاجات VNAR الخاصة بأسماك القرش والتي يمكن استخدامها في المستقبل لتفشي السارس في المستقبل.

واختبر الباحثون VNARs لدى أسماك القرش ضد كل من SARS-CoV-2 المعدي و«النمط الكاذب»، وهو نسخة من الفيروس لا يمكن أن تتكاثر في الخلايا. وهذا سمح لهم بتضييق نطاق ثلاثة مرشحين من VNARs التي يمكن استخدامها كعلاجات.

ويرتبط أحد VNAR، المسمى 3B4، بقوة بأخدود على البروتين الشائك الفيروسي بالقرب من مكان ارتباط الفيروس بالخلايا البشرية، ويبدو أنه يمنع عملية الارتباط هذه.

وشارك الباحثون في بيان صحفي: «هذا الأخدود مشابه جدًا بين فيروسات كورونا المتنوعة وراثيا، والذي يسمح لـ 3B4 بتحييد فيروس MERS بشكل فعال، وهو مرتبط بعائلة فيروسات السارس».

وتعد القدرة على ربط مثل هذه المناطق المحمية عبر فيروسات كورونا المتنوعة، مهمة في جعل 3B4 مرشحًا جذابًا لمحاربة الفيروسات التي لم تصب الناس بعد. وموقع الربط 3B4 أيضًا لم يتغير في الأشكال البارزة لـ SARS-CoV-2، مثل متحور دلتا.

وعلى الرغم من أن هذا العمل اكتمل قبل تحديد أوميكرون، إلا أن ليبو يقول إن نماذجه الأولية هذه من VNAR ستظل فعالة في مكافحة المتحور الجديد.

ويبدو أن ثاني أقوى VNAR من سمكة قرش، 2C02، يحبس البروتين الشائك في شكل غير نشط، ولكن لوحظ أن موقع الارتباط الخاص به يتغير في بعض متحورات SARS-CoV-2 - وهذا يعني أن قوتها ستنخفض على الأرجح بمرور الوقت.

ومن المحتمل أن تصمم العلاجات باستخدام مزيج من VNARs لأسماك القرش المتعددة لزيادة فعاليتها إلى أقصى حد ضد الفيروسات المتنوعة والمتحولة.

ويدرس ليبو أيضًا قدرة أسماك القرش VNARs للمساعدة في علاج وتشخيص السرطانات.

ويُستخدم الزيت الطبيعي الموجود في كبد المفترس، والمعروف باسم سكوالين، في أدوية أخرى، ولكن تم تحديده أيضًا على أنه عنصر فعال في لقاحات فيروس كورونا، واستخدم في بعض اللقاحات المحتملة.

ويستخدم المكون كمساعد لزيادة فعالية اللقاح عن طريق خلق استجابة مناعية أقوى. ومع ذلك، أصبح استخراجه من أسماك القرش موضوعًا مثيرًا للجدل بين نشطاء الرفق بالحيوانات، حيث يجب قتل المفترس من أجل حصاد الزيت.