هذه الأعشاب تمد جسمك بالمغنيسيوم

يمكن لنقص المغنيسيوم أن يؤثر سلبا على الصحة (الإنترنت)

يقوم المغنيسيوم بدور مهم في العمليات الخلوية مثل عملية الأيض (التمثيل الغذائي) ونقل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد في الجسم، فضلا عن أهميته في تكاثر الخلايا ونقل الإشارات في الجسم.

ويمكن لنقص المغنيسيوم أن يؤثر سلبا على بعض المشاكل الصحية مثل نقص المناعة المكتسبة والاكتئاب وأمراض القلب والسكري وهشاشة العظام وغيرها من الأمراض المزمنة، وفق «دويتشه فيله» .

ومن الممكن الحصول على المغنيسيوم عبر العديد من الأعشاب والتوابل، وفيما يلي بعض الأعشاب اللذيذة والغنية بالمغنيسيوم.

1- الشبت

الشبت من الأعشاب المعروفة منذ زمن بعيد؛ إذ يستخدم في تحضير الكثير من الأطباق، فهو معروف بنكهته المميزة، فضلا عن أنه غني بالمغنيسيوم، ففي كل 200 غرام من الشبت يوجد ما يعادل 357 ميلليغراما من المغيسيوم.

2- النعناع

وفقا لموقع «غيزونديه إيرنيرونغ» يحتوي كل 200 غرام على 422 ميلليغراما من المغنيسيوم. ويتميز النعناع بمذاقه المنعش ويمكن إضافته لبعض الأطباق مثل سلطة الفواكه، فضلا عن إمكانية مضغه للحصول على نفس منعش.

3- الريحان

يعتبر الريحان من أفضل الأعشاب المستخدمة في علاج نقص المغنيسيوم، فكل 200 غرام من الريحان تحتوي على حوالي 556 ميلليغراما من المغنيسيوم. ويتميز الريحان بمذاقه اللذيذ، وهو يستخدم في إعداد العديد من الأطباق الإيطالية، فضلا عن إمكانية استخدامه في السلطة وتناوله مع بعض المكسرات.

4- الزعتر

يحتوي الزعتر الطازج على 317 ميلليغراما من المغنيسيوم في كل 200 غرام من الزعتر. ومن الأفضل تناول الزعتر طازجا، فالزعتر الجاف لا يحتوي على هذا القدر العالي من المغنيسيوم. ويتميز الزعتر بطعمه الحار والحامض ومن المعتاد إضافته لأطباق الدواجن والأسماك.

5- الكزبرة

تعد الكزبرة واحدة من أقدم التوابل المعروفة، وفي كل 200 غرام من الكزبرة يوجد حوالي 498 ميلليغراما من المغنيسيوم، وغالبا ما تستخدم الكزبرة في تحضير الحساء وعند سلق الخضار أيضا، فضلا عن استخدامها في الكثير من الأطباق الشرقية.