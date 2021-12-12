ما هي علامات وأعراض نقص فيتامين «أ»؟

فيتامين «أ» يرتبط بالجزر وقوة النظر غير أنه مهم جدًا لباقي أعضاء ووظائف الجسم (الإنترنت)

يمثل فيتامين «أ» مجموعة كاملة مما يسمى بالريتينويدات، القابلة للذوبان في الدهون وتؤدي العديد من المهام الحيوية في جسم الإنسان.

وهذا هو السبب في أن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة، حسب «دويتشه فيله».

العمى الليلي

فيتامين «أ» عنصر مهم في الصبغة البصرية في شبكية العين. ويؤدي نقصها إلى تردي الرؤية في الغسق والظلام. وهذه إشارة تحذيرية لنقص هذا الفيتامين أو بيتا-كاروتين، الذي يتحول لفيتامين «أ» في الجسم. ويمكن أن يؤدي النقص إلى جفاف العينين أيضًا.

جفاف الجلد

كما في حال العينين، يمكن أن تجف الأنسجة الأخرى إذا لم نتناول ما يكفي من البيتا-كاروتين أو إذا كنا نعاني من نقص فيتامين «أ» بسبب مرض مثل تليف الكبد أو الاضطرابات الهضمية أو الإسهال المزمن. يمكن أن يؤثر هذا على الجلد. ومن هنا فإن جفاف الجلد هو إشارة تحذير مهمة تستلزم فحص قيم الدم والكبد.

القابلية للمرض

يلعب فيتامين «أ» أيضًا دورًا مهمًا في جهاز المناعة لدينا على شكل ما يسمى بحمض الريتينويك، حيث ينظم وظيفة الخلايا التائية التي تتعرف على الأجسام الغريبة والخلايا البائية التي تنتج أجسامنا المضادة. علاوة على ذلك، فيتامين «أ» مهم للأغشية المخاطية وبالتالي يساعد في الحماية من الالتهابات. لذلك، إذا مرضت بسهولة، فقد يكون ذلك علامة على نقص فيتامين أ.

بالنسبة للمدخنين، أدى تناول مكملات فيتامين «أ» إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة حسب دراسات، ولهذا السبب يجب ألا يتم تناول المكملات الغذائية إلا تحت إشراف وتوجيه طبي!

قلة الخصوبة

نقص فيتامين «أ» يمكن أن يؤثر في الواقع على إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال حيث أن الفيتامين ضروري لوظيفة الغدد التناسلية.

يجب على المرأة الحامل تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين «أ» فقط تحت إشراف طبي، لأن الجرعات العالية يمكن أن تعرض الجنين للخطر

الإرهاق وقلة الشهية

يمكن أن تحدث هذه الأعراض المنتشرة مع العديد من حالات نقص المغذيات، وهذا هو السبب في أن التعب أو فقدان الشهية وحده لا يسمح بتشخيص نقص فيتامين أ. لذلك من المهم للغاية أن تستشير طبيبك في حالة التعب المزمن على الرغم من حصولك على قسط كافٍ من النوم. يمكن أن تشير هذه الأعراض أيضًا إلى نقص أوميغا 3 أو فيتامين ب 12.