كم عدد الدول التي دخلها المتحور «أوميكرون»؟

أحد أفراد طاقم طبي في الولايات المتحدة. (الإنترنت)

سُجلت أول إصابة بسلالة «B.1.1.529»، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم «أوميكرون»، في بوتسوانا، 11 نوفمبر، لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى، فيما انتشر المتحور في عدد من الدول بعد ذلك.

وأكدت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، أنه عثر على متحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» حتى الآن في 38 دولة.

وقالت: «تلقينا تقارير عن متحور (أوميكرون) من 38 دولة»، موضحة أن «هذه الدول تقع في جميع الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية».

من جهته، دعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، جميع الدول الأعضاء في المنظمة «إلى اتخاذ إجراءات عقلانية ومتكافئة مع الخطورة بالتوافق مع القواعد الطبية الصحية الدولية». وشدد على أن «الاستجابة العالمة يجب أن تكون هادئة ومنسقة ومتسقة».

وأعرب عن قلقه من أن «عددًا من الدول» تفرض، ردًّا على انتشار متحور «أوميكرون» الجديدة، «إجراءات متسارعة وشاملة لا تستند إلى أدلة أو لا تعتبر فعالة أصلًا، بل تؤدي فقط إلى زيادة عدم المساواة».

وتم تسجيل أول إصابة بالمتحور في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.