قاموس شهير يختار «فاكسين» كلمة العام

عاملة صحة تحضر جرعة من أحد اللقاحات (أ ف ب)

أعلن قاموس «ميريام وبستر» الأميركي الشهير، على الإنترنت، اختيار كلمة «فاكسين» («لقاح» بالإنجليزية) كلمة العام 2021.

وأعاد ذلك إلى كون الكلمة تحوَّلت من مجرد علاج رئيسي لجائحة «كوفيد-19» إلى «حجة سياسية ومصدر للانقسام».

وعلّل القاموس في بيان قراره معتبرًا أن «قلّة من الكلمات هي التي تستطيع التعبير عن الكثير خلال فترة من الزمن»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن «كلمة لقاح عنت أكثر بكثير من الطب العام 2021. فهي رمزت في نظر كثر إلى إمكان العودة إلى حياة ما قبل الجائحة، لكنها كانت أيضًا محور المناقشات تتعلق بالخيارات الشخصية، والانتماء السياسي، والأنظمة المهنية، والسلامة في المدارس وعدم المساواة في الصحة وغير ذلك الكثير».

وأوضح القاموس أن «استخدام لقاح يثير استجابة مناعية بطريقة جديدة كليًا دفع ميريام وبستر على مراجعة تعريفه للكلمة وتوسيعه» في مايو الماضي.

وزادت عمليات البحث على الإنترنت عن كلمة «لقاح» بنسبة 601% بين العامين 2020 و2021 ، و1048% بين العامي 2019 و 2021.