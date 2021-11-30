«غاماليا»: 10 أيام كافية لتطوير لقاح ضد «أوميكرون»

سيدة تتلقى اللقاح (الإنترنت)

يتسابق العالم من أجل تطوير لقاح قادر على مواجهة متحور فيروس كورونا الجديد، المعروف باسم «أوميكرون».

وقبل أيام وعدت شركة «فايزر» الأميركية بتطوير لقاح قادر على التعامل مع هذا المتحور في غضون 100 يوم، فيما جاء الرد سريعًا من روسيا.

وقال مدير أحد المراكز الروسية المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة والأوبئة إنه بإمكان خبرائه تطوير لقاح ضد متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا خلال عشرة أيام، وفق «روسيا اليوم».

وفي تصريحات متلفزة أوضح مدير مركز «غاماليا»، ألكسندر غينتسبورغ، (المعروف بدوره في تطوير لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا)، أن التجارب العلمية اللازم إجراؤها للحصول على عقار جديد لن تستغرق أكثر من عشرة أيام، لكن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بترخيص اللقاح وإثبات سلامته وفعاليته تتطلب وقتًا إضافيًا يتراوح بين 45 و50 يومًا.

وأشار مدير المركز إلى ضرورة الحصول على معلومات إضافية حول خواص متحور «أوميكرون»، قبل التفكير في ضرورة تطبيق اللقاح الجديد لمواجهته.

منظمة الصحة العالمية

في 26 نوفمبر، أطلقت منظمة الصحة العالمية على متغير فيروس كورونا الجديد B.1.1.529 أو «أوميكرون»، وأدرجته رسميًّا على أنه متغير جديد لفيروس كورونا «يحتاج إلى الاهتمام».

وأظهرت الدراسات الأولية أن سلالة «أوميكرون الطافرة» تزيد من خطر إعادة إصابة جسم الإنسان بالفيروس.

ويشعر العالم بالقلق بشكل عام من أن السلالة الطافرة قد تتسبب في موجة جديدة من الأوبئة الشرسة بعد سلالة «دلتا»، ما سيؤثر على فعالية لقاح «كورونا».

وأكدت المنظمة في 26 نوفمبر أنه بناءً على أبحاث العلماء حول التسلسل الجيني للسلالة الجديدة، «سوف يستغرق الأمر عدة أسابيع لفهم تأثير هذا البديل على أي لقاحات قيد التطوير».

وأكدت المنظمة الأممية، أنه اعتبارًا من 26 نوفمبر، كان هناك ما مجموعه 362 مرشحًا للقاح لفيروس «كورونا» في جميع أنحاء العالم، منهم 132 في الممارسة السريرية.