هذا النوع من الصداع يستدعي مراجعة طبيبك فورا

الصداع (الإنترنت)

تتعدد أنواع وأسباب صداع الرأس، وتتباين خطورة الأمر ما بين حالات لا تستدعي حتى تناول المسكنات، وأخرى تتطلب استشارة الطبيب فورًا.

وأعلنت الدكتورة ناديجدا بويارينوفا، أخصائية طب الأعصاب، أن الصداع الشديد أو الصداع المتكرر يتطلب مراجعة الطبيب فورًا، للتأكد من أنه ليس من أعراض أمراض خطيرة، وفق «روسيا اليوم».

وتشير الأخصائية الروسية، في حديث لصحيفة «إزفيستيا» إلى أن الصداع الشديد أو المتكرر قد يكون من أعراض ورم في الدماغ أو خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

وتقول إنه «غالبًا ما يكون من الصعب على الشخص تحديد سبب إصابته بالصداع، حتى أن الكثيرين لا يحاولون معرفة السبب، ويكتفون بتناول الأدوية المسكنة للألم، وهو تصرف خاطئ تمامًا، لأنه قد يؤدي إلى إضاعة وقت ثمين لتشخيص السبب بصورة صحيحة في الوقت المناسب».

وتضيف بويارينوفا بأنه يمكن أن يؤدي التأخير في مراجعة الطبيب إلى تلف كبير في الدماغ وعواقب وخيمة: من انخفاض التركيز والذاكرة إلى الاكتئاب السريري (اضطراب الاكتئاب الشديد).

وتذكر الأخصائية الحالات التي تتطلب مراجعة الطبيب فورًا: إذا كان الصداع يتكرر عدة مرات في الشهر، على شكل نبضات أو مؤلمًا جدًا يصاحبه الغثيان والتقيؤ وضعف الرؤية، واضطراب الكلام والحركة. كما يجب مراجعة الطبيب إذا كان الصداع يمنع الشخص من النوم، فقد يكون سببه ارتفاع مستوى الضغط داخل الجمجمة.