3 طرق لتجنب زيادة الوزن شتاءً

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 10:28 صباحا
التمرينات الرياضية لخسارة الوزن (الإنترنت)

الأجواء الباردة ونقص ضوء الشمس قد يسهمان في زيادة الوزن؛ كما أن تناول كميات أكبر من الطعام يصل بنا إلى النتيجة ذاتها، وهو ما يحدث في الشتاء.

وإضافة إلى المساعدة على إنقاص الوزن، تم ربط التمارين بعديد الفوائد الأخرى، بما في ذلك تحسين الحالة المزاجية، وتقوية العظام، وتقليل مخاطر الإصابة بعديد الأمراض المزمنة، وفق «سيدتي».

المشي: يعد المشي أحد أفضل التمارين لفقدان الوزن؛ كونه طريقة مريحة وسهلة للبدء في ممارسة الرياضة من دون الشعور بالإرهاق أو الحاجة إلى شراء المعدات. كما أنه تمرين ذو تأثير أقل، لا يُجهد مفاصلك.

طالع: أغرب سبب مفاجئ لزيادة الوزن

ووفقًا لـ «Harvard Health»، تشير التقديرات إلى أن الشخص الذي يبلغ وزنه 70 كيلوغرامًا، يحرق نحو 167 سعرة حرارية لكل 30 دقيقة من المشي بوتيرة معتدلة تبلغ (6.4 كلم/ ساعة).

للبدء، حاولي المشي لمدة 30 دقيقة 3-4 مرات في الأسبوع.. يمكنك زيادة مدة المشي أو عدد مرات المشي تدريجيًّا كلما أصبحتِ أكثر لياقة.

الجري: يساعد الجري على فقد الوزن؛ فضلًا عن حرق الدهون الحشوية الضارة، المعروفة باسم دهون البطن، التي تم ربطها بعديد الأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب والسكري.

للبدء، حاولي الهرولة لمدة 20-30 دقيقة، 3-4 مرات في الأسبوع. إذا وجدت أن الركض أو الجري في الهواء الطلق يصعب على مفاصلك؛ فحاولي الركض على أسطح أكثر ليونة مثل العشب.

ركوب الدراجات: يعد ركوب الدراجات الهوائية أحد التمارين الشائعة التي تعمل على تحسين لياقتك، ويمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن. لا يُعد ركوب الدراجات أمرًا رائعًا لفقدان الوزن فحسب؛ بل إن الأشخاص الذين يمارسون ركوب الدراجات بانتظام، يتمتعون بلياقة عامة أفضل، وزيادة حساسية الإنسولين، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان؛ مقارنة بأولئك الذين لا يمارسون ركوب الدراجات بانتظام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أبل» تتيح لمستخدميها فرصة تصليح أجهزتهم بأنفسهم
علوم وتكنولوجيا
5 ضربات تفسد رحلة «فرسان المتوسط» إلى قطر
رياضة محلية
«الداخلية»: فقدان صياد من طرابلس في عرض البحر
ليبيا
«فايزر» ستبيع 10 ملايين علاج من عقارها المضاد لـ«كورونا» إلى الولايات المتحدة
دولى
«تويتر» يقفل حسابا باسم «سيف الإسلام معمر القذافي» بعد «انتهاكه قوانين الموقع»
ليبيا
كاركاتير خيري - «صندوق العجائب» للانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
الدبيبة: السلطات البلجيكية تحاول مجددا الاستيلاء على أموال الليبيين لديها
ليبيا
«وال» تهدي نورلاند و«كونغرس» كتاب «ملحمة نيكسون» للكاتب أبوالقاسم راجح
ليبيا
مجلس الدولة يستنكر استمرار دعم المجتمع الدولي لإقامة انتخابات «غير دستورية»
ليبيا
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت
ليبيا
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف أحدث منافس لسيارات Golf