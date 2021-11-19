3 طرق لتجنب زيادة الوزن شتاءً

التمرينات الرياضية لخسارة الوزن (الإنترنت)

الأجواء الباردة ونقص ضوء الشمس قد يسهمان في زيادة الوزن؛ كما أن تناول كميات أكبر من الطعام يصل بنا إلى النتيجة ذاتها، وهو ما يحدث في الشتاء.

وإضافة إلى المساعدة على إنقاص الوزن، تم ربط التمارين بعديد الفوائد الأخرى، بما في ذلك تحسين الحالة المزاجية، وتقوية العظام، وتقليل مخاطر الإصابة بعديد الأمراض المزمنة، وفق «سيدتي».

المشي: يعد المشي أحد أفضل التمارين لفقدان الوزن؛ كونه طريقة مريحة وسهلة للبدء في ممارسة الرياضة من دون الشعور بالإرهاق أو الحاجة إلى شراء المعدات. كما أنه تمرين ذو تأثير أقل، لا يُجهد مفاصلك.

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ووفقًا لـ «Harvard Health»، تشير التقديرات إلى أن الشخص الذي يبلغ وزنه 70 كيلوغرامًا، يحرق نحو 167 سعرة حرارية لكل 30 دقيقة من المشي بوتيرة معتدلة تبلغ (6.4 كلم/ ساعة).

للبدء، حاولي المشي لمدة 30 دقيقة 3-4 مرات في الأسبوع.. يمكنك زيادة مدة المشي أو عدد مرات المشي تدريجيًّا كلما أصبحتِ أكثر لياقة.

الجري: يساعد الجري على فقد الوزن؛ فضلًا عن حرق الدهون الحشوية الضارة، المعروفة باسم دهون البطن، التي تم ربطها بعديد الأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب والسكري.

للبدء، حاولي الهرولة لمدة 20-30 دقيقة، 3-4 مرات في الأسبوع. إذا وجدت أن الركض أو الجري في الهواء الطلق يصعب على مفاصلك؛ فحاولي الركض على أسطح أكثر ليونة مثل العشب.

ركوب الدراجات: يعد ركوب الدراجات الهوائية أحد التمارين الشائعة التي تعمل على تحسين لياقتك، ويمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن. لا يُعد ركوب الدراجات أمرًا رائعًا لفقدان الوزن فحسب؛ بل إن الأشخاص الذين يمارسون ركوب الدراجات بانتظام، يتمتعون بلياقة عامة أفضل، وزيادة حساسية الإنسولين، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان؛ مقارنة بأولئك الذين لا يمارسون ركوب الدراجات بانتظام.