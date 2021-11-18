أكثر من 100 ألف وفاة بجرعات زائدة في الولايات المتحدة

كيس أدوية خلال حملة توعية لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية في لوس أنجيليس، 24 أبريل 2021 (أ ف ب)

سجَّلت الولايات المتحدة عددًا قياسيًّا من الوفيات بسبب جرعات زائدة على مدى عام أثناء الجائحة بلغ أكثر من 100 ألف، كما ذكرت السلطات الصحية، الأربعاء.

وبين أبريل 2020 والشهر نفسه من العام 2021، أحصت البلاد 100.306 وفيات بجرعة زائدة، وهو ارتفاع بنسبة 28.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (78.056 وفاة) وفقًا للأرقام الموقتة التي نشرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وفق «فرانس برس».

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز العتبة الرمزية البالغة 100 ألف وفاة.

وقالت المسؤولة في «سي دي سي» ديبرا حوري خلال مؤتمر صحفي «هذه الجرعات الزائدة ناتجة إلى حد كبير عن المواد الأفيونية الصناعية، خصوصًا الفنتانيل المصنوع بطريقة غير قانونية».

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان «إن إدارتي ملتزمة بذل كل ما في وسعها لمعالجة مشكلة الإدمان ووضع حد لوباء الجرعات الزائدة».

وأضاف «فيما نواصل إحراز تقدم في مكافحة كوفيد-19، لا يمكننا تجاهل وباء الوفيات الذي أثر على عائلات ومجتمعات في كل أنحاء البلاد».

وأعلنت الحكومة الأميركية خططًا لتحسين الوصول إلى النالوكسون، وهو ترياق يمكنه عكس تأثير الجرعة الزائدة.