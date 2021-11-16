تقليل الملح يقلص خطر الإصابة بأمراض القلب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 03:05 مساء
يوصي الأطباء بتقليل الملح في الطعام (الإنترنت)

يعد تناول الكثير من الملح أمرًا ضارًا لصحة الإنسان؛ إذ يرفع ضغط الدم ويزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأكد ذلك خبراء جمعية القلب الأميركية، الذين قالوا إن استهلاك كمية زائدة من الملح يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفق «روسيا اليوم».

وقيَّم الباحثون نتائج تحليل بول خمسة آلاف رجل وخمسة آلاف امرأة متوسط أعمارهم 50 سنة، جسب مجلة «New England Journal of Medicine».

وأظهرت النتائج أن 571 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية، مرتبطة مباشرة بارتفاع مستوى الصوديوم وانخفاض تناول البوتاسيوم.

طالع: نصائح لخفض كمية الملح في الاستهلاك اليومي

ويقول الباحث يوان ما، من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، «إن زيادة استهلاك الملح في النظام الغذائي، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 18 بالمئة».

ويخطط الباحثون لإجراء دراسة جديدة تكون قياساتها أكثر دقة، من أجل تحديد جرعة الصوديوم اليومية غير الخطرة على الصحة.

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