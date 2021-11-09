«ريجينيرون»: دواء «كورونا» يقلل خطر الإصابة بالفيروس بأكثر من 80%

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 03:04 مساء
شركة «ريجينيرون» الأميركية للأدوية تقول إن علاجها يقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا 81.6% (الإنترنت)

بعد أن خلصت دراسة بريطانية إلى أن خليط الأجسام المضادة لكورونا الذي تنتجه شركة «ريجينيرون» للأدوية قلّل عدد وفيات المرضى في المستشفيات الذين لم تنتج أجسادهم أجسامًا مضادة، أعلنت الشركة الأميركية أن العلاج الذي طورته، يقلّل خطر الإصابة بكورونا بنسبة 81.6 % طيلة 8 أشهر بعد تلقيه.

وقال مايرون كوهين، الباحث في جامعة نورث كارولاينا، والذي يقود دراسة ترعاها الحكومة حول العلاج، إن النتائج «مهمة خصوصًا للأشخاص الذين لا يستجيبون للقاحات ضد كوفيد-19 بمن فيهم الذين يعانون نقص المناعة»، وفق «روسيا اليوم».

وشملت الدراسة 842 شخصًا تلقوا علاجًا وهميًا و841 شخصًا تلقوا العلاج المعروف باسم «ريجين-كوف» بجرعة 1200 ملغرام حقنًا تحت الجلد.

وخلال فترة المتابعة الممتدة من شهرين إلى ثمانية أشهر، كانت هناك 7 إصابات بكوفيد في مجموعة العلاج و38 في مجموعة الدواء الوهمي، ما يمثل انخفاضا في خطر الإصابة بالوباء بنسبة 81.6 %.

والأهم من ذلك، لم تكن هناك حالات استدعت دخول المستشفى في مجموعة العلاج، فيما أُدخل ستة أشخاص للاستشفاء في مجموعة العلاج الوهمي.

وأوضح جورج يانكوبولوس رئيس الشركة والمسؤول العلمي فيها «أن جرعة واحدة من ريجين-كوف توفر حماية طويلة الأمد ضد كوفيد-19، بما في ذلك عندما تكون نسبة الخطر عالية خصوصا جراء التعرض المنزلي للمرض وعلى المدى الطويل عند التعرض المستمر على نطاق أوسع».

وأجيز «ريجين-كوف» في الولايات المتحدة كعلاج وقائي للأفراد الذين تعرضوا للمرض وهو في انتظار الموافقة الكاملة عليه.

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