كم نحتاج من الأجسام المضادة لمكافحة «دلتا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 03:09 مساء
تطعيم بأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (الإنترنت)

كشف مدير مركز «غاماليا» الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينتسبورغ، الجرعة المناسبة للوقاية من أحد أخطر متحورات فيروس كورونا.

وقال غينتسبورغ إن 300 وحدة من الأجسام المضادة كفيلة بالوقاية التامة من «دلتا»، وفق «روسيا اليوم».

خبير: 300 وحدة من الأجسام المضادة كفيلة بالوقاية من اكتشاف سلالتي «مو» و«لامدا» لفيروس كورونا في روسيا

وقال لجريدة «إزفيستيا» الروسية: «وجدنا أن 300 وحدة من الأجسام المضادة تحمي تمامًا من متحور «دلتا». وأضاف: «اكتشفنا أيضًا أن 500 وحدة أو أكثر تعتبر قيمة ممتازة لتقليل مخاطر الإصابة بالوباء».

من جهته، أعلن مدير معهد بحوث الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية فاسيلي أكيمكين في وقت سابق، تسجيل صنفين في روسيا من متحورات فيرس كورونا، هما «مو» و«لامدا».

وحسب تقارير إعلامية فإن «لامدا» الذي تم اكتشافه للمرة الأولى في اليابان في يوليو الماضي، قادر على مقاومة تأثير اللقاحات أكثر من المتحورات الأخرى، كما تم اكتشاف «مو» للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي.

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