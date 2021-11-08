«بيونتك»: «كورونا» سيصبح مثل الإنفلونزا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 10:24 صباحا
أوزليم توريسي و أوغور شاهين (الإنترنت)

يرى العالمان، أوزليم توريسي و أوغور شاهين، مؤسسا شركة «بيونتك» الألمانية، أن البشرية ستتعامل مع فيروس «كورونا» لبضع سنوات أخرى، لكن بمرور الوقت يصبح في حالة أقرب إلى حالة فيروس الإنفلونزا.

وكانت شركة «بيونتك» الألمانية من أوائل شركات التكنولوجيا الحيوية التي طورت بشكل سريع للغاية لقاحًا مضادًّا لفيروس «كورونا» الذي ينجم عنه مرض «كوفيد-19»، وفق «دويتشه فيله».

وطور اللقاح بالتعاون مع شركة «فايزر» الأميركية وطرح في عديد الدول بعد أن حاز الكثير من الموافقات الرسمية من الجهات المختصة.

ما الذي سيحدث لـ«كوفيد - 19».. ومتى سينتهي الوباء؟
أوزليم توريسي: هذا سؤال صعب، لأننا في كل يوم نتعلم شيئًا جديدًا عن الفيروس وكيفية التعامل معه، خصوصًا كيفية تفاعله مع اللقاح.

نحن بحاجة إلى هذه المعرفة من أجل وضع تصور بشأن موعد انتهاء الوباء. لكن ما يمكننا قوله بالفعل هو أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها تدريجيًّا.

يمكننا أن نشعر بذلك بالفعل. ومع حصول الكثير من الأشخاص على التطعيم بدأنا نعود إلى التحرك بحرية بشكل أكبر.

سوف نتعامل مع هذا الفيروس لبضع سنوات أخرى. بالتأكيد ستكون هناك أيضًا إجابات عن الأسئلة التي لا نستطع الإجابة عليها حاليًا.

سيُظهر المستقبل ما إذا كانت هناك متغيرات أخرى (variants) محصنة ضد اللقاحات الحالية، وما إذا كان يجب تعديل هذه اللقاحات وفقًا لذلك.

ومن المعروف أنه على مر السنين يصبح الفيروس في حالة أقرب إلى حالة فيروس الإنفلونزا، حيث يتم تطعيم بعض الفئات من السكان كل عام أو كل عامين، وبالتالي سيصبح «كورونا» فيروسًا يمكن التحكم فيه بشكل أكبر.

هل يتم العمل على تطوير جيل جديد من اللقاحات ضد الطفرات الفيروسية الأخرى؟
أوغور شاهين: نعم، نقوم حاليًا باختبار لقاحات مختلفة على مجموعة صغيرة نسبيًّا من المتطوعين. تكاد دراسة «متغير بيتا» الجنوب أفريقي تكتمل، وهناك دراسة أخرى جارية حول متغير «دلتا» تتم بشكل أساسي لجمع البيانات. في الوقت الحالي ليست هناك حاجة لتغيير اللقاح، لكننا نريد أن نوضح أنه بإمكاننا إنتاج لقاحات جديدة واختبارها سريريًّا لإثبات أنها آمنة مثل تلك التي نستخدمها بالفعل.

إذا ظهر متغير في السنوات القليلة المقبلة وكان يجب إجراء تعديلات على اللقاح ليتعامل مع المتغير الجديد، فسنكون قادرين على القيام بذلك بسرعة كبيرة لأننا قمنا بالفعل بإعداد الإجراء اللازم لذلك. سنكون على استعداد لإعلان أن اللقاح قد يتكيف مع طفرات فيروسية جديدة كل عامين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس يوجه رسالة للعراقيين بعد «محاولة اغتيال» الكاظمي
عربى
وصول 23 ألف طن بنزين إلى ميناء مصراتة
ليبيا
الجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية قرب مضيق هرمز الاستراتيجي (شاهد)
دولى
أبوظبي تصدر «أول قانون مدني» ينظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين
عربى
إلغاء معسكر المنتخب الليبي الخارجي قبل ساعات من انطلاق الاستعداد لمواجهتي ...
رياضة محلية
السايح: بدء توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة انتخاب عبر 1906 مراكز غدا
ليبيا
السني لـ«بوابة الوسط»: وزارة الرياضة تكيل بمكالين وتفتقد العدالة بين المدن ...
رياضة محلية
لماذا يرفض جورج كلوني نشر صور طفليه؟
ثقافة وفن
مصدر أمني: الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي جرى بثلاث طائرات مسيرة أسقطت ...
عربى
مجلس الوزراء يرد على قرار «الرئاسي» إيقاف المنقوش
ليبيا
5 تحديات كبرى تواجه تشافي في معركته نحو إعادة مجد «برشلونة»
رياضة عالمية
هروب عدد من ركاب طائرة بعد هبوط اضطراري في مطار إسباني
دولى
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط»: الدبيبة يكلف أبوجناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح ...
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«جوليا ألفا روميو» بصالون كهربائي كامل