«بيونتك»: «كورونا» سيصبح مثل الإنفلونزا

أوزليم توريسي و أوغور شاهين (الإنترنت)

يرى العالمان، أوزليم توريسي و أوغور شاهين، مؤسسا شركة «بيونتك» الألمانية، أن البشرية ستتعامل مع فيروس «كورونا» لبضع سنوات أخرى، لكن بمرور الوقت يصبح في حالة أقرب إلى حالة فيروس الإنفلونزا.

وكانت شركة «بيونتك» الألمانية من أوائل شركات التكنولوجيا الحيوية التي طورت بشكل سريع للغاية لقاحًا مضادًّا لفيروس «كورونا» الذي ينجم عنه مرض «كوفيد-19»، وفق «دويتشه فيله».

وطور اللقاح بالتعاون مع شركة «فايزر» الأميركية وطرح في عديد الدول بعد أن حاز الكثير من الموافقات الرسمية من الجهات المختصة.

ما الذي سيحدث لـ«كوفيد - 19».. ومتى سينتهي الوباء؟

أوزليم توريسي: هذا سؤال صعب، لأننا في كل يوم نتعلم شيئًا جديدًا عن الفيروس وكيفية التعامل معه، خصوصًا كيفية تفاعله مع اللقاح.

نحن بحاجة إلى هذه المعرفة من أجل وضع تصور بشأن موعد انتهاء الوباء. لكن ما يمكننا قوله بالفعل هو أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها تدريجيًّا.

يمكننا أن نشعر بذلك بالفعل. ومع حصول الكثير من الأشخاص على التطعيم بدأنا نعود إلى التحرك بحرية بشكل أكبر.

سوف نتعامل مع هذا الفيروس لبضع سنوات أخرى. بالتأكيد ستكون هناك أيضًا إجابات عن الأسئلة التي لا نستطع الإجابة عليها حاليًا.

سيُظهر المستقبل ما إذا كانت هناك متغيرات أخرى (variants) محصنة ضد اللقاحات الحالية، وما إذا كان يجب تعديل هذه اللقاحات وفقًا لذلك.

ومن المعروف أنه على مر السنين يصبح الفيروس في حالة أقرب إلى حالة فيروس الإنفلونزا، حيث يتم تطعيم بعض الفئات من السكان كل عام أو كل عامين، وبالتالي سيصبح «كورونا» فيروسًا يمكن التحكم فيه بشكل أكبر.

هل يتم العمل على تطوير جيل جديد من اللقاحات ضد الطفرات الفيروسية الأخرى؟

أوغور شاهين: نعم، نقوم حاليًا باختبار لقاحات مختلفة على مجموعة صغيرة نسبيًّا من المتطوعين. تكاد دراسة «متغير بيتا» الجنوب أفريقي تكتمل، وهناك دراسة أخرى جارية حول متغير «دلتا» تتم بشكل أساسي لجمع البيانات. في الوقت الحالي ليست هناك حاجة لتغيير اللقاح، لكننا نريد أن نوضح أنه بإمكاننا إنتاج لقاحات جديدة واختبارها سريريًّا لإثبات أنها آمنة مثل تلك التي نستخدمها بالفعل.

إذا ظهر متغير في السنوات القليلة المقبلة وكان يجب إجراء تعديلات على اللقاح ليتعامل مع المتغير الجديد، فسنكون قادرين على القيام بذلك بسرعة كبيرة لأننا قمنا بالفعل بإعداد الإجراء اللازم لذلك. سنكون على استعداد لإعلان أن اللقاح قد يتكيف مع طفرات فيروسية جديدة كل عامين.