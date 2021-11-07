ابتعد عن شاشة الكمبيوتر لهذه المسافة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 10:31 صباحا
شاشة الكمبيوتر تصدر آشعة ضارة بالعين (الإنترنت)

من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض العين الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة، وذلك بسبب الأشعة الصادرة عنها.

وقال طبيب العيون سيرغي خومياكوف، إن المواطنين الروس يقضون بشكل متوسط أمام الكمبيوتر من 6 إلى 7 ساعات يوميًّا، وفق «روسيا اليوم».

وأضاف: «حتى لا يتضرر البصر، يجب الجلوس خلال ذلك على بعد 50-60 سنتم من الشاشة.

وتابع الطبيب نصائحه: «ضع شاشة الكمبيوتر أمامك مباشرة. ويجب أن تكون الحافة العلوية للشاشة على نفس مستوى خط الرؤية لديك. ويجب أن تكون المسافة من العين إلى الشاشة نح 50-60 سنتم. وإذا كنت تستخدم الحاسوب المحمول (لاب توب»)، أو الحاسوب اللوحي مع شاشة بقطر 10-12 بوصة، فإن المسافة يجب أن تكون مماثلة للمسافة بين المسافة من الكوع إلى الإبهام، أو بمتوسط 40-45 سنتم».

وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تم إيلاء الكثير من الاهتمام ليس لمستوى الإضاءة المعياري، بل للتكوين الطيفي للضوء.

وقال: «تطور جهاز الرؤية لدينا في ظروف الطيف الطبيعي للضوء الأبيض، الذي يتكون بعد مرور ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي. وبالتالي، فإن مصادر الضوء الأكثر راحة هي الأكثر قرباً في طيفها إلى التدفق الضوئي للطيف الطبيعي.

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ابتعد عن شاشة الكمبيوتر لهذه المسافة