هؤلاء ممنوعون من التمر

فوائد التمر الجمّة على الصحة (الإنترنت)

تكثر الدراسات التي تؤكد فوائد التمر الجمّة على الصحة، فمكونات هذه الثمرة البنية الصغيرة تجعلها مفيدة لأمراض القلب والحد من أعراض الحساسية وغيرها من الفوائد، لكنها قد لا تكون مفيدة لكل الناس.

ودعت أخصائية التغذية، ألينا ستيبانوفا، عددًا من الفئات إلى التقليل من تناول التمور أو الامتناع عن تناولها نهائيا، وفق «روسيا اليوم».

وقالت ستيبانوفا إن التمر يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر وبالتالي يتعين على الأشخاص، الذين يعانون من مقاومة الإنسولين، ومرض السكري التقليل أو الامتناع عن تناوله.

كذلك من الضروري بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ في البطن أن يقللوا من تناول التمر.

كما نصحت بأنه من المهم عند التسوق واختيار التمر الانتباه إلى مظهر هذا المنتج، وتجنب شراء التمر الذي يلمع لأنه يحتوي على «جلوكوز إضافي وثاني أكسيد الكبريت».