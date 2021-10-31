مكافحة بدانة الأطفال بوقف إعلانات السكاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 12:06 مساء
طفالان يعانيان من البدانة في عيادة في ميديين في كولومبيا في 22 سبتمبر 2011 (أ ف ب)

تعتزم إسبانيا حظر الإعلانات المروجة للحلويات والمشروبات المحلاة الموجهة للأطفال، بغية احتواء ارتفاع مستويات البدانة لديهم.

ومن المفترض أن يدخل هذا الحظر قيد التنفيذ في العام 2022، ليشمل الإعلانات التي تستهدف مَن هم دون السادسة عشرة عبر التلفزيون والراديو والإنترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة، وفق ما صرح وزير الاستهلاك ألبرتو غارزون خلال مؤتمر صحفي، حسب «فرانس برس».

وقال غارزون إن «القُصَّر مستهلكون من السهل التأثير عليهم، ومن واجبنا حمايتهم من إعلانات كهذه».

ويشمل مشروع المرسوم هذا على وجه الخصوص ألواح الشوكولا والسكاكر وبعض قطع الحلوى، فضلًا عن المشروبات الغازية والمثلجات، وفق ما كشفت الحكومة التي استندت في قرارها إلى معايير منظمة الصحة العالمية. وتحذو إسبانيا بذلك حذو بلدان أوروبية أخرى، مثل بريطانيا والنرويج والبرتغال.

وفي إسبانيا يعاني طفل واحد تقريبًا من أصل ثلاثة وزنًا زائدًا، في مقابل نسبة من الأطفال لم تكن تتخطى 3% سنة 1984، وفق أرقام الحكومة. وأشارت وزارة الاستهلاك إلى دور الإعلانات في ارتفاع هذه المستويات.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت نسبة البدانة والوزن الزائد في أوساط الفئة العمرية بين 5 و19 عامًا من 4% سنة 1975 إلى أكثر من 18%، وفق منظمة الصحة العالمية.

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