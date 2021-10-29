طرق لتعزيز مقاومة جسمك لـ«الحساسية تجاه الطقس»

الحساسون تجاه الطقس (الإنترنت)

يؤكد العلماء أنه لا تتوفر دراسات علمية حاسمة حتى الآن عن وجود صلة وثيقة بين الطقس وحالة الجسم، وربما يعود ذلك إلى حقيقة أن الأعراض التي قد يعتقد البعض أنها ناتجة عن الطقس، قد تكون لها أسباب أخرى.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا التي يشكو منها «الحساسون تجاه الطقس» الصداع والصداع النصفي والتعب والإرهاق وآلام المفاصل واضطرابات النوم، وفق «دويتشه فيله».

ومع الحديث عن الحساسية تجاه الطقس، يجب تمييزها عن الحساسية المرضية الناتجة عن مرض محدد. فالأشخاص الذين يعانون من الربو، على سبيل المثال، عادة ما يواجهون مشاكل أكثر عندما يصابون بالبرد. والسبب في ذلك ليس حساسيتهم تجاه الطقس، بل حساسية ناتجة عن المرض، رغم أنها قد تتفاقم بسبب الطقس أيضا.

زيادة مقاومة الجسم

إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه الطقس، فقد يكون السبب هو أن جسمك فقد قدرته –جزئيا- على التكيّف مع الظروف الجوية المختلفة. وهذا يحدث –على سبيل المثال- عندما تقضي وقتا طويلا في غرفة مكيّفة طوال الوقت. لكن لا تقلق! فهناك نصائح يمكنك اتباعها لزيادة مقاومة جسمك ضد الحساسية تجاه الطقس.

قضاء الوقت في الهواء الطلق

من يقضي وقته في الهواء الطلق كثيرا، فإنه يزيد من مقاومة جسمه ضد تأثيرات الطقس. ومن الأفضل استغلال الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق في ممارسة رياضة، ولو كانت خفيفة، مثل المشي أو الجري. لكن تأكد من ارتداء ملابس مناسبة، خصوصا في البداية.

النوم المنتظم

يحتاج الجسم إلى النوم لتجديد طاقته وتقوية مناعته. ومن الأفضل أن يكون لديك إيقاع نوم منتظم وأن تستيقظ في الصباح الباكر، فإن لذلك تأثيرا في زيادة مقاومة الجسم ضد تغيرات الطقس.

نظام غذائي متوازن

يساعد النظام الغذائي المتوازن أيضا الجسم على التكيّف بشكل أفضل مع تأثيرات الطقس. وينصح بأن يكون النظام الغذائي معتمدا على الوجبات المنزلية الصحية. كما ينصح بالابتعاد عن تناول بعض الأشياء، خصوصا تلك التي تحتوي على الكافيين والنيكوتين والكحول، لأنها تزيد حساسية الجسم تجاه التغيرات الخارجية، ومنها الطقس.