تحذيرات من الإفراط في تشجيع النساء على فحوص الكشف عن سرطان الثدي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 11:34 صباحا
عملية جراحية في أنجيه لامرأة مصابة بسرطان التدي، 10 يونيو 2021 (أ ف ب)

تكثر خلال شهر أكتوبر من كل عام الحملات التي تدعو النساء للخضوع لفحوص الكشف عن سرطان الثدي.. غير أن الجسم الطبي يشهد جدلًا بين جهات تؤيد تعميم التصوير الشعاعي على أوسع نطاق، وأخرى تحذر من خطر تلقي النساء علاجات غير ضرورية.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في منتصف أكتوبر «من الضروري للغاية توعية النساء بقضية فحص سرطان الثدي»، وفق «فرانس برس».

وتتماشى هذه التصريحات مع توجيهات السلطات الصحية في البلدان المتقدمة الرئيسية، إذ يعتمد الكثير منها سياسة تعميم الفحوص، مثل فرنسا حيث تتم دعوة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 74 عامًا إلى الخضوع لتصوير الثدي بالأشعة كل عامين، ويلبي نصفهنّ هذه الدعوة.

هذه الرسالة التي تركز عليها حملات التوعية التي تنتشر سنويًا خلال ما بات يُصطلح بتسميته «أكتوبر الزهري» أو شهر التوعية من سرطان الثدي حول العالم.

مع ذلك، لا يزال جزء من الأطباء يتحفظون عن تشجيع النساء المعنيات بشكل كامل. ويتركز النقاش على مخاطر «الإفراط في التشخيص». في الواقع، يمكن للتصوير الشعاعي للثدي أن يكشف ورمًا لن يتطور أبدًا إلى سرطان الثدي. لكن من المستحيل معرفة ذلك مسبقًا وسيخضع بعض المرضى، كإجراء وقائي، لعلاجات غير ضرورية في الواقع يمكن أن تصل إلى حد إزالة الثدي.

وخلال العقد المنصرم، انتقلت هذه الخلافات على نطاق واسع إلى مساحات النقاش العام.

- فيديو: جراحة الأورام سلاح فعال لمحاربة سرطان الثدي

- ندوة علمية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في سرت

في فرنسا، توجه جمعية «السرطان الزهري» انتقادات متزايدة للمنحى السائد بالدعوة لتعميم الفحوص. وشجب المعهد الوطني للسرطان التابع للحكومة ما صنفه في إطار الأخبار الكاذبة. منذ ذلك الحين، أصبحت الخلافات أقل وضوحًا لكن النقاش الطبي لم يتقدم.

وقال طبيب الأورام البريطاني بول فارو لوكالة «فرانس برس»، «في السنوات الأخيرة، لم نسجل أي عناصر جديدة تساعد على التقدم في الجدل بشأن فحص سرطان الثدي»، معتبرًا أن اقتراح برنامج للفحوص على نطاق واسع «ليس جيدًا ولا سيئًا»، إذ يستند هذا القرار إلى حد كبير على «التخمين» بقدر ما يعتمد على «الأدلة القاطعة».

دراسات غير محايدة
وما يجعل النقاش بهذه الدرجة من التعقيد هو صعوبة تقييم ما إذا كانت مخاطر التشخيص المفرط تفوق الفوائد في الحد من وفيات سرطان الثدي. وقالت عالمة الأوبئة الفرنسية كاترين هيل «لو كان ذلك سهلا، لكان الجميع متفقين».

مع ذلك، تُنشر دراسات كثيرة في هذا الموضوع، لكنّ الاستنتاجات متباينة للغاية: فبعضها يتحدث عن خطر شبه معدوم للتشخيص الزائد، فيما تقول دراسات أخرى إن هذا الخطر يطاول ثلث الحالات أو حتى نصفها.

وأشارت هيل إلى أن الدراسات الأكثر تشددًا في نتائجها ليست محايدة إذ تستند إلى بيانات السلطات الصحية العامة ما لا يتيح معرفة الحالات الفردية.

ويهتم العلماء على سبيل المثال بنسبة انتشار سرطان الثدي في الفئة العمرية المؤهلة للفحص، لكن من دون القدرة على معرفة ما إذا كان قد تم فحص كل مريضة بالفعل. ويطرح هذا النهج مخاطر كبيرة لناحية عدم الدقة بفعل النظر في إجراء يمتد لسنوات، مثل الفحص المنتظم لسرطان الثدي. على وجه الخصوص، فإن النساء قد لا ينتمين إلى الفئة العمرية عينها في نهاية الدراسة كتلك التي كنّ ضمنها في بدايتها.

من هنا، تميل الدراسات من هذا النوع إلى استنتاج أن هناك خطرًا كبيرا في الإفراط بالتشخيص، في حين أن الدراسات التي أُجريت على أساس البيانات الفردية، والتي تُعد نادرة، تبتعد عن هذا الاستنتاج بنسبة أعلى بكثير.

واعتبرت هيل أن «حالات الإفراط في التشخيص تقل عن 10% من إجمالي الحالات»، مبدية أسفها لأن المشككين في جدوى تعميم الفحوص يهملون الدراسات المطمئنة التي ترتدي عمومًا مصداقية أعلى. لكن عالمة الأوبئة لا تدعو إلى الترويج غير المشروط للفحص. وتحدثت عن «مبالغة في الترويج للفحوص»، خصوصًا خلال حملات التوعية السنوية في أكتوبر. وقالت «إنها تقلل معدل وفيات سرطان الثدي بنسبة 20% لكن هذه الوفيات ليست ضخمة». وتشدد هيل على ضرورة تشجيع النساء على تقليل استهلاك الكحول، وهو عامل خطر رئيسي لسرطان الثدي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدينة «نيوم» السعودية لا تستبعد السماح بالمشروبات الكحولية في تحدٍ لتقاليد ...
اقتصاد
تجميد مساعدات وتعليق العضوية الأفريقية.. السودان يواجه تبعات «الانقلاب العسكري»
عربى
الركلات الترجيحية تقصي مانشستر سيتي من كأس إنجلترا.. وتوتنهام وليفربول يعبران
رياضة عالمية
بايرن ميونيخ يغادر كأس ألمانيا بخسارة مذلة (شاهد الأهداف)
رياضة عالمية
بالصور.. لاعبو «الأهلي طرابلس» يوقعون على الاتفاق المالي
رياضة محلية
«ماتيوس» يوضح أسباب تراجع فرص محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية
رياضة عالمية
المصلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا استفتاء على جائزة أفضل لاعب ليبي بمشاركة 100 شخصية
رياضة محلية
وزير الدفاع الأفغاني.. نجل الملا عمر مؤسس حركة طالبان يظهر علنا للمرة الأولى
دولى
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: 10000 دولار لنادي الدوري الممتاز و5000 للدرجة الأولى
رياضة محلية
السايح يناقش مع «شؤون المرأة» بالنواب آليات توعية «ربة البيت» بالمشاركة ...
ليبيا
بعد جدل سنوات.. أميرة يابانية تتزوج من عامة الشعب
منوعات
واشنطن تعرب عن «قلق عميق» إزاء بناء مساكن استيطانية إسرائيلية جديدة في الضفة ...
دولى
جدول مواجهات فرق المجموعة الثانية بالدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
تعرف على مواجهات فرق المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو...
دولى
فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يمكن قيادة السيارات الكهربائية تحت المطر؟