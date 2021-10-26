100 مليون جرعة من لقاح موديرنا لأفريقيا

لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا (أ ف ب)

ستوفر شركة موديرنا 110 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا للاتحاد الأفريقي، وعليه ستؤجل الولايات المتحدة حصولها على 33 مليون جرعة من لقاحات الشركة كانت قد تعاقدت عليها، حسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن 15 مليون جرعة من اللقاح سترسل إلى الاتحاد الأفريقي خلال الربع الأخير من 2021، و35 مليون جرعة في الربع الأول من 2022، و60 مليون جرعة خلال الربع الثاني من 2022، وفقاً لـ«رويترز».

وكانت موديرنا أعلنت، الإثنين، أن جرعة صغيرة من لقاحها المضاد لكورونا يعزز استجابة مناعية قوية لدى الأطفال من عمر 6 أعوام وحتى 11 عامًا طبقا لدراسة أجريت مؤخرًا، وفق «الأهرام».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفاني بانسل، إن نسبة 250 ميكروغرامًا من جرعة لقاح موديرنا، وهي نصف الجرعة التي يتلقاها البالغون، تسببت في إنتاج مستويات من الأجسام المضادة بنسبة تصل إلى 1.5% أعلى من النسب المسجلة لدى الأعمار السنية الأكبر طبقًا لنتائج الدراسة التي نشرت في المرحة الثانية من التجارب السريرية.

وأشار بيان بانسل إلى أن الجرعات المخصصة للأطفال في هذه المرحلة العمرية تعتبر آمنة ويمكن تحملها في هذه السن الصغيرة، مشيرًا إلى أن أبرز الأعراض الجانبية لتلقي اللقاح هي الشعور بالإرهاق والصداع والحمى وبعض الآلام في مكان الحقن.

وأوضح أن الدراسة أُجريت على إجمالي 4.700 طفل، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم تسليم هذه البيانات لهيئة الغذاء والدواء الأميركية وغيرها من مؤسسات تنظيم الرعاية الصحية في القريب العاجل.