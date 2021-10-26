الرجال عرضة لهذا السرطان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 10:41 صباحا
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يعرف سرطان الثدي على أنه يصيب النساء فقط دون الرجال، غير أن ذلك ليس صحيحا، حسب العلماء والباحثين والأطباء في مجال الأورام.

وأعلن الأكاديمي أندريه كابرين، كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، أن الرجال يصابون بسرطان الثدي أيضا، وفق «روسيا اليوم».

ويشير الأكاديمي في حديث لراديو «موسكو تتحدث»، إلى أن سرطان الثدي يصيب الرجال أيضا وليس النساء فقط. ووفقا له هذا السرطان يصيب الرجال نادرا ولكنه «خبيث جدا».

ويؤكد الأخصائي، على أنه «يجب أن يكون الرجال حذرين، وعليهم بمجرد ظهور الأعراض الأولى، مثل عدم الراحة، وآلام في الغدة الثديية، مراجعة الطبيب الأخصائي فورا. لأنه كلما شخص الطبيب المرض مبكرًا، أفضل».

ويشير كابرين إلى أنه وفقا للإحصائيات الروسية الرسمية قضى سرطان الثدي في العام 2020 على حياة 21462 من مجموع 734 ألف امرأة مصابة بهذا النوع من السرطان. وأن 172 رجلا في روسيا أصيبوا بسرطان الثدي.

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