«فايزر»: لقاح «كورونا» فعال للأطفال بنسبة 90%

اللقاح المطور من «فايرز» و«بايونتيك». (أ ف ب)

أعلنت شركة فايزر، الجمعة، أن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا في منع العوارض المرضية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عامًا تتخطى 90%.

وقال علماء في إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية إن فوائد إعطاء لقاح «فايزر»-«بيونتيك» للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا تفوق مخاطر الحالات النادرة للإصابة بالتهاب القلب، وفق «رويترز».

ونُشرت البيانات الجديدة على موقع الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير، التي دعت هيئة استشارية مؤلفة من خبراء مستقلين للاجتماع، الثلاثاء، للتصويت على إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح لدى هذه الفئات العمرية من عدمه.

وإذا سمحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا بلقاح «فايزر»-«بيونتيك» فسيكون أول لقاح لـ«كوفيد-19» لهذه الفئة العمرية ويمكن أن يكون اللقاح متاحًا في الولايات المتحدة في أوائل نوفمبر.

اختبارات

استندت البيانات على تحليل نتائج اختبارات أجريت على 2250 شخصًا تم تقسيمهم عشوائيًا إلى فئتين تلقّت الأولى اللقاح فيما تلقّت الثانية علاجًا وهميًا، مع تراكم البيانات حتى 8 أكتوبر.

وتم تسجيل غالبية الإصابات حينما كانت المتحوّرة دلتا هي السائدة في الولايات المتحدة والعالم، وفق «سكاي نيوز عربية».

وجاء في بيان فايزر أن «فاعلية اللقاح ضد الإصابات بكوفيد-19 المثبتة مخبريًا والمصحوبة بعوارض التي سجّلت بعد 7 أيام على الأقل على الجرعة الثانية لدى المشاركين بلغت 90.7%».

واستُخدمت في التجارب جرعة 10 ميكروغرامات، في حين حصلت المجموعات العمرية الأكبر سنًا على 30 ميكروغرامان، وأُعطيت الجرعات بفارق ثلاثة أسابيع.