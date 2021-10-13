في هذه الحالة سيحتاج العالم لقاح «كورونا» جديدا

ممرضة أميركية تعدّ جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في لوس أنجلوس، أغسطس 2021 (أ ف ب)

كثير من الأسئلة تدور في الأذهان حول مدى فاعلية اللقاحات الحالية، في مواجهة تحورات فيروس كورونا، وإمكانية احتياج المرضى للقاح جديد مبتكر.

وقال أخصائي الأمراض المعدية الخطيرة والمناعة الروسي، الدكتور فلاديسلاف جيمتشوغوف، إننا سنحتاج لوضع لقاح جديد ضد «كوفيد-19» في حال انخفضت فاعلية اللقاحات السارية المفعول إلى 50%، وفق «روسيا اليوم».

وأوضح الخبير الروسي أن الفيروس التاجي يتحور بشكل مستمر في صراعه مع المناعة، بما في ذلك المناعة الناتجة عن التطعيم.

وتابع قائلًا: «لا يستبعد أحد أن تزداد قدرة الفيروس على مكافحة المناعة الناتجة عن التطعيم جراء التحورات والانتقاء. وفي حال زادت تلك القدرة عن 50% سيصبح التطعيم بلا جدوى عمليًا وسيكون من الضروري وضع لقاح جديد ويجب التطعيم بسرعة كيلا نمر بدائرة أخرى».

وأكد جيمتشوغوف أن سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا يعود إلى تحوّرات الفيروس التي قللت من فاعلية الأدوية بنسبة 30%. وقال إن الشباب صاروا يمرضون أكثر.