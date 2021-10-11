كم تبلغ مدة سريان «كوفيد» إذا أصاب الشخص «الملقح»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 12:13 مساء
حملة التلقيح في الولايات المتحدة (الإنترنت)

يحدث أحيانًا أن يصاب الشخص الذي تلقى أحد لقاحات «كورونا» بالفيروس، لكن مدة سريان الفيروس داخل جسده لن تطول كما يحدث مع الشخص غير المطعم.

وقالت تاتيانا روجينتسوفا، نائبة مدير معهد موسكو لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن مدة سريان مرض «كوفيد-19» تبلغ بالمتوسط، 11 يومًا، لكن بعض المرضى يمكنهم التعافي في غضون يومين فقط، وفق «فرانس برس».

وأضافت: «بشكل عام هذه المدة يمكن أن تتراوح من يوم أو يومين فقط إلى 21-28 يومًا أو أكثر. في المراحل اللاحقة، بعد اليوم الرابع عشر من المرض، ترتبط الأعراض المستمرة بالمضاعفات، التي قد تكون مدتها مختلفة. في بعض الحالات، تستمر أعراض مضاعفات المرض من ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر وأحيانًا أطول».

مدة السريان 
أشارت داريا خافكينا، الطبيبة المعالجة في نفس المعهد التابع للهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك «روس بوتريبنادزور»، إلى أن مدة سريان هذا المرض تعتمد على توقيت بدء العلاج ومدى نجاعته، وكذلك على خصائص جسم المصاب.

وأكدت الطبيبة أن فترة الإصابة بالمرض لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات ضد الفيروس، أقصر بكثير من الأشخاص غير المحصنين.

في وقت سابق، صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، بأن الجزء الأكبر من المصابين بـ«كوفيد» الذين يتم إدخالهم المستشفيات الروسية لم يتلقوا اللقاح قبل ذلك، وفقط أقل من 0.03% من بين هؤلاء المرضى تم تطعيمهم باللقاح. وغالبية المتوفين من بين هؤلاء المرضى لم يتم تطعيمهم.

وأشارت رئيسة «روس بوتريبنادزور»، آنا بوبوفا، إلى أنه لا توجد أي وفيات تقريبًا بسبب «كوفيد» بين الذين تلقوا التطعيم في روسيا. وأشارت إلى أن نسبة 2% لا أكثر من الذين تم تطعيمهم، يصابون بسلالة «دلتا».

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