«إشارات مرورية» لتشخيص الوضع الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 12:14 مساء
نيكولاس مادورو متحدثا خلال اجتماع في القصر الرئاسي في كراكاس في 20 أغسطس 2021 (أ ف ب)

كشف رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، أن بلاده ستنصب «إشارات مرورية» عند مداخل الأماكن العامة والمطاعم، للتحقّق من الوضع اللقاحي للزبائن.

وقال الرئيس، في تصريحات متلفزة، الجمعة: «نحضّر إشارات مرورية... للمطاعم والأماكن العامة... تُضاء بالأخضر عندما يكون الشخص ملقّحا والبرتقالي عندما يكون غير ملقّح لكن سالما من المرض والأحمر عندما يكون غير ملقّح مع فحص إيجابي النتيجة (يثبت إصابته) خلال مدّة 21 يومًا»، مشيرًا إلى البدء بتطبيق هذا النظام في أواخر أكتوبر.

ويستند هذا النظام إلى قاعدة بيانات تسمح بمعرفة ما إذا كان الشخص مطعّمًا بمجرّد إبراز بطاقة الهوية، وفق ما أوضحت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، وفق «فرانس برس».

وقال نيكولاس مادورو: «وصلنا اليوم إلى نسبة 50% من الملقّحين ونحن ننوي رفعها إلى 70% بحلول 31 أكتوبر»، محذّرًا من تزايد الإصابات الذي سُجّل مؤخّرًا في كراكاس.

وبحسب المعطيات الرسمية، سجلت في فنزويلا حوالي 380 ألف إصابة بـ«كوفيد-19» و4576 حالة وفاة. غير أن ممثّلين من قطاع الصحة وجمعيات دولية يشكّكون في هذه الأرقام باعتبارها أدنى من الواقع.

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