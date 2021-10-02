علاجات جديدة للسكري بلائحة «منظمة الصحة» النموذجية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 10:10 صباحا
يعاني الكثير من مرضى السكري من أجل الحصول على الإنسولين بسبب سعره، على الرغم من وفرة الكميات المعروضة (أ ف ب)

أضافت منظمة الصحة العالمية، إلى قائمتها النموذجية للأدوية الأساسية، الجمعة، نظائر للإنسولين الطويل المفعول (إنسولين ديجلوديك وديتيمير وغلارجين) وبدائله الحيوية، نظرا إلى ارتفاع سعر الإنسولين.

ويُجري خبراء المنظمة دوريا تحديثات على قائمة الأدوية الأساسية التي تلبي احتياجات الرعاية الصحية الأساسية، وهي الأدوية التي ينبغي في المبدأ أن تكون متوافرة لدى الدول «على الدوام بجرعات مناسبة وبجودة مضمونة وبتكلفة معقولة للأفراد والمجتمعات المحلية»، بحسب «فرانس برس».

ولاحظ المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في بيان أن «مرض السكري آخذ في الارتفاع على مستوى العالم، وهذه الزيادة أسرع في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل. والكثير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الإنسولين يواجهون صعوبات مالية للوصول إليه أو يستغنون عنه فيموتون».

وأضاف أن «إدراج نظائر الإنسولين في قائمة الأدوية الأساسية، إلى جانب الجهود المبذولة لضمان الوصول ميسور التكلفة إلى كل منتجات الإنسولين وتوسيع استخدام البدائل الحيوية، يعد خطوة حاسمة في ضمان تمكين أي شخص يحتاج إلى هذا المنتج المنقذ للحياة من الوصول إليه».

وتصادف هذه السنة الذكرى المئوية لاكتشاف الإنسولين الذي يشكّل العلاج الرئيسي للسكري، وأدرج الإنسولين البشري في قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية منذ نشرها للمرة الأولى العام 1977. ومع ذلك، يجد الكثير من مرضى السكري صعوبة في الحصول على الإنسولين بسبب سعره.

الإنسولين 
أشارت المنظمة على سبيل المثال إلى أن «كمية الإنسولين اللازمة لشهر واحد تكلف العامل في أكرا، عاصمة غانا، ما يعادل أجر 5.5 أيام في الشهر».

وأوضحت المنظمة أن إدراج نظائر الإنسولين في قائمة الأدوية الأساسية يعني أن هذه العلاجات يمكن أن تستفيد من برنامج التأهيل المسبق للأدوية التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي من شأنه زيادة المعروض في السوق وخفض الأسعار.

وتهيمن ثلاث شركات مصنعة بمفردها تقريبا على السوق العالمية هي «إيلاي ليلي» و«نوفو نورديسك» و«سانوفي»، وهي تاليا تحدد الأسعار التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية باهظة بالنسبة للعديد من الأفراد والبلدان.

وأشادت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية الجمعة بقرار منظمة الصحة العالمية ورأت ضرورة بذل المزيد من الجهود لخفض أسعار أدوية السكري.

ودعت مديرة منظمة أطباء بلا حدود في جنوب إفريقيا كانديس سيهوما منظمة الصحة العالمية والحكومات إلى «مطالبة شركات الأدوية بفتح دفاترها لإظهار سبب استمرار ارتفاع أسعار أنواع مختلفة من الإنسولين».

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