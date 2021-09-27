كيف يساعد الخيار المر تجديد خلايا الجسم؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 10:57 صباحا
الخيار المر (الإنترنت)

يحدث تجديد الخلايا البشرية في عملية الالتهام الذاتي (Autophagy)، والتي تشبه عملية جمع «القمامة»، فيما يقول العلماء إن «التنظيف العام» للجسم يطيل عمر الإنسان.

وقالت إيرينا مالتسيفا المختصة في علم الوراثة في معهد الطب الوظيفي (IFM) بالولايات المتحدة،: «هذه العملية لا تفترض تطهير الخلية من القمامة، بل القضاء على الخلية المشبعة بنفاياتها، أي ما يسمى بالعضيات الخلوية (organelle)‏. عندما تموت الخلايا القديمة غير القابلة للحياة، يبني الجسم هياكل جديدة من الخلايا الجذعية، ويجدد نفسه، وفق «روسيا اليوم».

ويمكن لبعض الأطعمة الشائعة جدا أن تساعد في عملية الالتهام الذاتي، لأنها تحتوي على مواد ترسل الإشارات المناسبة إلى الخلايا. على سبيل المثال، يتمتع الخيار المر بهذه الخاصية».

وتابعت مالتسيفا القول: «في أنسجة الخيار، يتم إنتاج مواد خاصة – مادة كوكوربيتاسين مرة الطعم، وهي التي تعطي المرارة لأجزاء جذع الخيار والتي تساعد بدورها في عملية الالتهام الذاتي».

وأشارت المختصة إلى أن ثمار الحرنكش واسمها العلمي Physalis، وكذلك الكركم وفول الصويا يمكن أن يكون لها تأثير مماثل على الجسم.

ووفقا لها، يساعد النظام الغذائي والنشاط البدني المنتظم والنوم السليم أيضا في إطلاق عملية «التنظيف العام» في الوقت المناسب.

وأوضحت مالتسيفا أن «عملية تجديد الخلايا يمكن أن تتأثر أيضا بتقييد تناول السعرات الحرارية بنسبة 20-30٪ من المعدل اليومي المعتاد».

وحذرت المختصة من أن الإجهاد والضغط النفسي، قد يعيق تجديد الجسم.

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