تجنب منتجات الحليب قد لا يكون الخيار الأفضل لصحة القلب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 03:44 مساء
الذين يتناولون كميات أكبر من مشتقات الحليب الدسمة أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب الوعائية (الإنترنت)

يعد الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من مشتقات الحليب الدسمة أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب الوعائية، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون كميات قليلة منها، وفق دراسة نشرت في المجلة العلمية «PLOS Medicine».

وشملت الدراسة 4150 شخصًا بالـ60 من عمرهم، في السويد، المعروفة بأنها بين الدول ذات المستويات الأعلى في العالم من حيث إنتاج مشتقات الحليب واستهلاكها، وفق «سي إن إن بالعربية».

حامض دهني 
تولى العلماء قياس مستوى حامض دهني معين في الدم، يوجد غالبًا في المنتجات المصنوعة من مشتقات الألبان، ثم تابع الخبراء هذه المجموعة لنحو 16 عامًا، بهدف معرفة عدد الأشخاص الذين أُصيبوا بنوبات قلبية، وسكتات دماغية، أو تعرضوا لأي عوارض خطيرة مرتبطة بالدورة الدموية، وعدد الذين ماتوا.

وبعد التعديل الإحصائي لعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب الوعائية المعروفة، مثل العمر والدخل، ونمط الحياة، والعادات الغذائية، وأمراض أخرى، وجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم مستويات عالية من هذا الحامض الدهني الذي يشير إلى تناول كميات كبيرة من مشتقات الحليب الدهنية، هم أقل عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب الوعائية.

وطابق الفريق نتائج الدراسة السويدية بعد دمجها مع نتائج 17 دراسة أخرى شملت نحو 43000 شخص من الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة.

وبين الكاتب الرئيسي المشارك في وضع هذه الدراسة، ماتي ماركلوند، أنه «في حين أن النتائج قد تتأثر جزئيًّا بعوامل أخرى أكثر من مشتقات الحليب الدسمة، فإن دراستنا لا تشير إلى أي ضرر ناجم عن هذه الدهون بذاتها».

وأضافت أن «مَن لديهم نسبة أعلى من هذه الدهون هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب الوعائية. وهذا الربط بين دهون مشتقات الحليب وتدني نسبة الأمراض القلبية مهم جدًّا، لكننا نحتاج إلى مزيد الدراسات لفهم التأثير الصحي الإجمالي لدهون مشتقات الحليب ومنتجاته على نحو أفضل».

المنتجات المخمَّرة 
كشفت الكاتبة الرئيسية، كاثي تريو، أن استهلاك بعض منتجات مشتقات الحليب، لاسيما المخمَّرة منها، بينت سابقًا أنها مفيدة للقلب، وقالت إن «الدلائل المتزايدة تشير إلى أن التأثير الصحي لمنتجات مشتقات الحليب، يرجح أن يكون متصلًا بنوع المنتج، مثل الجبن واللبن والحليب والزبدة، بدلًا عن المحتوى الدهني، الأمر الذي أثار شكوكًا حول ما إذا كان تجنب دهون مشتقات الحليب عمومًا مفيدًا للقلب والأوعية الدموية».

وأظهرت الدراسة أن تخفيف تناول مشتقات الحليب الدسمة أو تجنب منتجات الحليب قد لا يكون الخيار الأفضل لصحة القلب.

ولفتت تريو إلى أن «من المهم أن نتذكر أن منتجات مشتقات الحليب غنية ليس فقط بالدهون المشبَّعة، بل بعديد العناصر الغذائية الأخرى، وفي وسعها أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي. لكن دهونًا أخرى يمكن أن نجدها في المأكولات البحرية، والمكسرات، والزيوت النباتية غير-الاستوائية قد تكون لها فوائد صحية أكبر من دهون مشتقات الحليب».

وأشارت أليس ليشتنستاين، المديرة وكبيرة العلماء في مختبر تغذية القلب والأوعية الدموية في جامعة تافتس إلى أن أكثر ما يقلقها هو تفسير نتائج الدراسة على أنها تقترح أن جميع منتجات مشتقات الحليب الدسم ستقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الوعائية، مضيفة أن «الجزء الأكبر من البيانات لا تدعم استهلاك هذه المنتجات بهدف تقليل مخاطر الأمراض القلبية الوعائية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المستشارة الاستثنائية» تستعد لوداع المنصب وصخب السياسة
دولى
اتحاد كرة القدم المصري يصدر قرارا بشأن مباراة ليبيا
رياضة محلية
هل العالم أكثر أمانا بعد 25 عاما من معاهدة حظر التجارب النووية؟
دولى
القبلاوي لـ«بوابة الوسط»: عدت لتدريب مجيس.. وليبيان في الطريق للاحتراف بسلطنة ...
رياضة محلية
سعر صرف الدولار والذهب على نحو أسبوعي (18 - 25 سبتمبر 2021)
ليبيا
3 ليبيين في عالمية الرماية على الأطباق بمصر
رياضة محلية
الدبيبة في غريان.. استكمال مشروعات وصرف رواتب وتخصيص مواقع عسكرية للبلدية
ليبيا
الرماد البركاني يغلق مطار جزيرة لا بالما الإسبانية في الكناري (فيديو)
دولى
طفل عمره سنتان يقتل نفسه
منوعات
عودة جيمس بوند إلى صالات العرض السينمائي
ثقافة وفن
منتخب ليبيا يعلن القائمة الرسمية لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
استقالة جماعية تضرب «النهضة» التونسي بسبب سياساته «الخاطئة»
دولى
عقيلة صالح يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة
ليبيا
فرنسا تحذر روسيا من انخراط «فاغنر» بالنزاع في مالي
دولى
بمشاركة أكثر من 120 فارسا.. انطلاق مهرجان سرت للميز الشعبي
ثقافة وفن
رئيس «المدينة» السابق يستغرب اجتماع الدبيبة بالأندية الليبية الكبيرة
رياضة محلية
بليحق يعلق على قرار زيادة مرتبات المعلمين
ليبيا
البنك المركزي الصيني يعتبر تعاملات العملات الرقمية «غير قانونية»
اقتصاد
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب يبتكر أول طرف صناعي من قطع الـ«ليغو»