هؤلاء لا يصابون بفيروس «كورونا»

عالم فيروسات يتحدث عن فئة من البشر غير معرضة لخطر الإصابة بكورونا (الإنترنت)

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، لم يقم الأطباء باستثناء أي فئة من البشرة من إمكانية الإصابة به، غير أن هناك الآن ما ييتحدث عن فئة من البشر مستثناه.

وقال رئيس مختبر تكاثر الخلايا بمعهد أنغيلغارد لعلم الأحياء الجزيئي، بيتر تشوماكوف، إن المصابين بنزلات البرد أو الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة لا يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا.

وأوضح تشوماكوف، العضو في الأكاديمية الروسية للعلوم، أن «الأشخاص المصابين بنزلات البرد والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة غير معرضين للإصابة بفيروس كورونا».

لكنه بين مع ذلك أنه قريبا بعد تماثلهم للشفاء يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا، مبينا أن المرض قد يسير بشكل أصعب نظرا لتداعيات الإصابة بالداء السابق.

وأوضح العالم الروسي أن الشخص المريض بفيروس لا يمكن أن يصاب بفيروس آخر لأن جسده يخلق الإنترفيرون، وهو بروتين مضاد للفيروسات يحمي من الإصابة الثانية.