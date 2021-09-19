هذه الفاكهة تسيطر على السكر في الدم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 10:07 صباحا
جاك فروت (الإنترنت)

وجد العلماء فاكهة يمكن أن تساعد في علاج مرض السكري والوقاية منه، في ظل حقيقة علمية مؤكدة عن دور تناول الفاكهة في لعب دور إيجابي في السيطرة على هذا المرض المنتشر حول العالم.

وحسب دراسة مشتركة في كلية الطب الحكومية ومعهد «Chellaram» للسكري، تظهر فاكهة «جاك فروت» نتائج مثيرة في السيطرة على مرض السكري النوع 2، حسب «روسيا اليوم».

وكشف كل من الطبيب غوبال راو، وإيه جي أونيكريشنان، المعدين المشاركين للدراسة، أن «جاك فروت» أظهرت نتائج واعدة بشكل كبير في السيطرة على مرض السكري لدى المرضى البالغين الهنود، وفقًا لنتائج الدراسة.

وفحصت الدراسة 40 مريضًا يعانون مرض السكري النوع 2. وجرى خلط 30 غرامًا من مسحوق «جاك فروت» مع طعامهم لمدة ثلاثة أشهر.

مستويات السكر 
كشفت النتائج أن مستويات السكر في الدم لدى المريض انخفضت، إلى جانب انخفاض كبير في مستويات الغلوكوز HbA1c. وأبلغ بعض المرضى أيضًا عن فقدان وزن صحي.

وحسب الدكتور راو فإن «هذه النتائج التي تدعمها الجمعية الأميركية للسكري (ADA) يمكن أن تكون مهمة في طريقة إدارة مرض السكري، خاصة في بلد مثل الهند، حيث تتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات الغذائية».

على جانب آخر، أكدت دراسة منفصلة أن التأثيرات المضادة لمرض السكري والسمنة لفاكهة «جاك فروت»، لم تُدرس بشكل واضح، ولكن النتائج الأخيرة واعدة.

علاوة على ذلك، من الواضح أن مكونات الفاكهة الغريبة هي أهداف جذابة للمجتمع العلمي لتطوير مركبات جديدة مضادة للسكري والسمنة؛ للعلاج في المستقبل والوقاية من هذه الأمراض التي تهدد الحياة.

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هذه الفاكهة تسيطر على السكر في الدم