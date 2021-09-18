أسوأ طبق بطاطا لصحة طفلك

البطاطا غنية بالنشا والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم ومجموعة فيتامينات (الإنترنت)

تعد البطاطا من الوجبات الرئيسية في منازلنا، نظرا إلى مذاقها اللذيذ الذي لا يستطيع أحد مقاومته، غير أن الأطباء يحذرون دوما من خطورة تناولها بكثرة، خصوصا على صحة الأطفال.

وتشير الدكتورة الروسية، تامارا بورنيتسيفا، خبيرة التغذية، في مركز البحوث الفدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية، إلى أن البطاطا مادة غذائية، ولكن هناك من عليه تحديد كمية البطاطا التي يتناولها، وفق «روسيا اليوم».

وتوضح الخبيرة الروسية: «بالنسبة للشخص السليم لا توجد قيود على تناول البطاطا حيث يمكنه تناولها يوميًا دون أي ضرر للجسم. ويستغرق هضم النشا الموجود في البطاطا فترة طويلة، ما يمنع حدوث قفزات مفاجئة في مستوى السكر بالدم. ولكن يجب الأخذ بالاعتبار مستوى النشاط البدني، كما يجب عدم الإفراط بتناول البطاطا مساء».

وتقول إن البطاطا غنية بالنشا والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم ومجموعة فيتامينات بما فيها فيتامين C، مشيرة إلى أن هناك طرقا معينة لتحضير أطباق البطاطا، تسمح بالحفاظ على أكبر نسبة من المواد الموجودة فيها.

وتضيف قائلة إن «أفضل طرق تحضير البطاطا هي الشواء والسلق دون تقشيرها. لأن توزيع المواد المغذية والمعادن في البطاطا غير متساو، ومعظمها بالقرب من القشرة. لذلك لا ينصح بنقع البطاطا فترة طويلة».

وتضيف، ومع ذلك هناك أطباق معينة من البطاطا يجب استبعادها من النظام الغذائي.

وتختتم بورنيتسيفا: «أسوأ طبق بطاطا، هو البطاطا المقلية. لأن المعالجة الحرارية تدمر جميع العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن تقريبًا. وبسبب طريقة الطهي هذه، تبقى كمية كبيرة من الدهون في البطاطا».