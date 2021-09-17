هل كوفيد طويل الأمد شائع لدى الأطفال؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 سبتمبر 2021, 02:33 مساء
دراسة أسترالية تكشف حقيقة شيوع كوفيد طويل الأمد لدى الأطفال (الإنترنت)

تعد أعراض كوفيد طويل الأمد أقل شيوعا لدى الأطفال والمراهقين، مقارنة بالأشخاص البالغين.

وحللت مراجعة في مجلة «بدياترك انفكشز دزيز جورنال»، 14 دراسة دولية شملت 19426 من الأطفال والمراهقين الذين أبلغوا عن أعراض طويلة الأمد بعد إصابتهم بعدوى كوفيد-19، وفق «روسيا اليوم».

وأوضح أخصائي الأمراض المعدية للأطفال بمعهد مردوخ لأبحاث الأطفال، نيغال كورتس، أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الخطر الدقيق لأعراض كوفيد طويل الأمد لدى هذه الفئة العمرية، مما يساعد على اتخاذ قرارات بشأن تطعيم الأشخاص دون سن 12 عاما.

 كوفيد طويل الأمد 
أضاف هذا البروفيسور المشارك في الدراسة الأسترالية: «عند الموازنة بين مخاطر اللقاحات وفوائدها، فأنت تريد دائما التأكد من أن أضرار المرض أكثر من الأضرار المحتملة للقاح»، مشيرا إلى أنه «لا يزال دخول العناية المركزة نادرا للغاية عند الأطفال. غالبية الأطفال الذين يدخلون إلى المستشفى يعودون إلى المنزل، وغالبا ما يتم إدخالهم كإجراء احترازي».

ووجدت الدراسة أيضا أن الأطفال والمراهقين، الذين يعانون حالات صحية مسبقة، بما في ذلك السمنة وأمراض الكلى المزمنة والاضطرابات المناعية، كانوا أكثر عرضة بنسبة 25 مرة للإصابة بأعراض حادة من كوفيد-19.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التحالف العسكري بقيادة السعودية يحبط هجوما جويا على مدينة جازان
عربى
«إيكواس» تتحرك ضد انقلاب غينيا.. تفرض عقوبات وتدعو لانتخابات
دولى
فرنسا تلغي احتفالا في واشنطن على خلفية صفقة الغواصات
دولى
كيروش: مواجهتا ليبيا دون أعذار
رياضة محلية
إيران.. اقتراح باستخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات
اقتصاد
تعرف على إجراءات «البروتوكول الصحي» للسفر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا
ليبيا
جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
ليبيا
وفاة الإعلامي اللبناني يوسف الخازم
ثقافة وفن
الدبيبة يعد بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»
ليبيا
ماكرون يعلن مقتل أبو وليد الصحراوي وتفاصيل عملية «برخان» العسكرية
دولى
الرئيس التونسي يوجه بفتح المعابر مع ليبيا بدءا من غد الجمعة
ليبيا
محمد المغبوب يوقع روايته الجديدة في أتيليه القاهرة
ثقافة وفن
مدبولي: الاتفاق على تنفيذ مشروعات مصرية في ليبيا بجميع المجالات
ليبيا
فتح باب التجنيد للعناصر النسائية في «أمن طرابلس».. تعرف على الشروط والمستندات ...
ليبيا
«أمن بنغازي» تنعي ضابطا قُتل خلال «مواجهات مع خارجين عن القانون»
ليبيا
ليبيا والسعودية ضمن شبكة «يونسكو» العالمية لمحميات المحيط الحيوي
علوم وتكنولوجيا
النائبة أسماء الخوجة توضح تصريحها المثير للجدل حول منحة الزواج
ليبيا
كليمنتي يزيد من الدعم الفني لصفوف «فرسان المتوسط» قبل أيام من مواجهة «الفراعنة»
رياضة محلية
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا فعل السياح في أولى لياليهم بمدار الأرض؟