نصائح عملية لتقليل استهلاكنا من «السم الأبيض»

السكر يتسلل إلى وجباتنا اليومية باستمرار من دون أن نلحظ، (الإنترنت)

يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر إلى السمنة ومرض السكري وأمراض أخرى، والمؤسف أن السكر موجود في غالب الأطعمة من حولنا، وبحسب خبراء التغذية، فإن خطر الإكثار من تناول السكر موجود في واقع حياتنا اليومية، حتى دون أن نعلم ذلك.

ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسكر إلى عدد من المخاطر الصحية، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكبد الدهنية ومرض السكري من النوع الثاني. بحسب ما يشير موقع «فت فور فن» الألماني.

بيد أن ليس كل أنواع السكر سيئة في حد ذاتها؛ إذ يوجد سكر الفركتوز المستخلص من الفواكه والخضروات والذي يمكن أن يكون مصدرًا مهمًا للكربوهيدرات، لو تم تناوله باعتدال، حسب «دويتشه فيله».