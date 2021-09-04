أطعمة لازمة للوقاية من السرطان

طبيب روسي يكشف الأطعمة اللازمة للوقاية من السرطان (الإنترنت)

يرى الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، أن الأشخاص الذين أصيبوا بالسرطان، عليهم اتباع نظام غذائي معين لتجنب الانتكاس، مشيرًا إلى أنه للأسف معظم المنتجات الغذائية التي يُنصح بتناولها في هذه الحالة، لم تثبت فعاليتها.

ويقول إنه كان يوصى سابقًا بتناول أطعمة وفيتامينات للوقاية من السرطان، لكن ليس لدى الخبراء ما يثبت فعالية هذه الأطعمة والفيتامينات، مثل فيتامين D والكالسيوم والطماطم، حسب «روسيا اليوم».

ويوضح مياسنيكوف: «لا تركزوا على أنواع معينة من الأطعمة، تناولوا ما يعجبكم. ولا حاجة لإجبار النفس على تناول طعام معين. ولكن يجب ألا تحتوي الأطعمة على سعرات حرارية عالية. لأن زيادة الوزن هو عامل خطر لسرطان الثدي والأمعاء، وفي الوقت نفسه يجب عدم تخفيضه. ويفضل التركيز على الخضروات والفواكه».

ويكشف مياسنيكوف الأطعمة التي يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي: البقول، الثوم، الشاي الأخضر، الأسماك، والتقليل من تناول اللحوم.

ويتابع بالقول: «أما الأطعمة التي تحفز السرطان، فهي جميع الأطعمة التي تسبب السمنة، لأنها تزيد من مستوى الأنسولين. ومقابل هذا يعتبر مرض السكري من علامات عدم الحساسية للأنسولين»، ووفقًا له يتعرض مرضى السكري للإصابة بالسرطان بمقدار 8 مرات أكثر من أقرانهم غير المرضى بالسكري.

وتضم هذه القائمة الملح، لأنه عامل واضح في الإصابة بسرطان المعدة، إذ كان هذا السرطان حتى العام 1950 في مقدمة أمراض الأورام. ويعزو مياسنيكوف ذلك إلى حقيقة أنه حتى النصف الثاني من القرن العشرين لم تكن هناك ثلاجات، وكانت جميع الأطعمة تحفظ باستخدام الملح.

ويقول مياسنيكوف: «منذ العام 2016 يعتبر الملح رسميًا مادة مسرطنة، وأصبح مثل السجائر والكحول والمواد الكيميائية»، مضيفا أنه يوجد حاليًا 47% من أمراض السرطان سببها التدخين، و20% سبببها التغذية السيئة، و17% سببها العدوى المرضية.