قاضٍ أميركي يأمر مستشفى بإعطاء مضاد للطفيليات لمريض «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 11:33 صباحا
قارورة أيفرمكتين في كالي بكولومبيا، 21 يوليو 2021 (أ ف ب)

ألزم القضاء الأميركي مستشفى بإعطاء مريض مصاب بـ«كوفيد-19» دواء أيفرمكتين، وهو مضاد للطفيليات مطلوب في بعض الأوساط بالرغم من قلّة الأدلة على فاعليته ضدّ فيروس «كورونا».

ويندرج هذا القرار الذي اتّخذه قاض في أوهايو الأسبوع الماضي في جملة الأحكام المؤيّدة لمطالب أقارب مرضى في مستشفيات تتحفّظ عن استخدام هذا المنتج المشمول بتحذيرات من جانب السلطات الصحية، وفق «فرانس برس».

وفي هذا السياق، تمكّنت جولي سميث التي تعيش في ضاحية سينسيناتي من جعل الطبيب يصف الأيفرمكتين لزوجها جيفري الموجود في العناية الفائقة.

وفي ظلّ رفض المستشفى إعطاء الدواء، أحالت قضيتها على القضاء في العشرين من أغسطس، بمساعدة محام كسب دعاوى من هذا القبيل في نيويورك وشيكاغو.

وأمر القاضي غريغوري هوارد المستشفى باحترام الوصفة الطبية وإعطاء 30 ميليغراما من الأيفرمكتين في اليوم للمريض، وذلك لمدّة ثلاثة أسابيع.

ولم يكشف المستشفى ما إذا كان ينوي استئناف هذا القرار.

والأيفرمكتين دواء واسع الاستخدام في أوساط الأطباء البيطريين، لكنه يوصف أيضا للبشر في حالات مثل الجرب والعمى النهري والقمل.

ومنذ بدء الأزمة الصحية، أجريت دراسة لمعرفة إن كان من الممكن أن يساعد هذا الدواء القليل التكلفة في علاج «كوفيد-19». وعلى الرغم من دراسات أولية مخبرية واعدة، لم تتوصل الأبحاث بعد إلى نتائج قاطعة.

ولا توصي منظمة الصحة العالمية، كما السلطات الصحية الأميركية والأوروبية، باستخدامه ضدّ «كوفيد-19»، لكن هذه التنبيهات لا تؤثّر في إقبال بعض الفئات السكانية عليه.

وأشارت المراكز الفدرالية الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) إلى ارتفاع في مبيعات هذا الدواء الذي كانت تصدر 3600 وصفة في الأسبوع له قبل الوباء، في مقابل 88 ألفا في أغسطس.

وحذّرت وكالة الأدوية والأغذية الأميركية من مخاطر الجرعات الزائدة واستخدام النسخة المخصصة للحيوانات من الدواء. وهي كتبت عبر حسابها على «تويتر»، «لستم حصانا. لستم بقرة. بكلّ جدّية، رجاء توقّفوا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غوغل» ترجئ العودة إلى مكاتبها حتى مطلع 2022
اقتصاد
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
وزراء خارجية دول جوار ليبيا يتفقون على تفعيل لجنتي السياسة والأمن برئاسة الجزائر...
ليبيا
ألواح شمسية فوق المنازل لإضاءة عتمة لبنان
اقتصاد
تبون يستذكر أزمات الجزائر السابقة للتفاؤل بفرص حل الأزمة الليبية
ليبيا
«التعليم العالي» تبحث عودة الإيفاد بالخارج والقرارات المعطلة
ليبيا
رسميا.. «ريال مدريد» يضم كامافينغا
رياضة عالمية
اشتباك مسلح أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس
ليبيا
بوتين يقدم مكافآت مالية لعناصر القوى الأمنية والجيش قبل الانتخابات التشريعية
دولى
سولشاير يعدد مكاسب التعاقد مع رونالدو
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الخليجيون يتدفقون على أوكرانيا وقطاعها السياحي يتحسن
اقتصاد
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
أوكرانيا: العثور على مقبرة جماعية من عهد ستالين تحوي رفات 20 ألف شخض
دولى
تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان
دولى
«طالبان» تعليقا على الانسحاب الأميركي: «لقد صنعنا التاريخ»
دولى
طائرة رئاسية تنقل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا
رياضة محلية
الدبيبة يدعو «عون وصنع الله» لاجتماع الأحد المقبل
ليبيا
منتخب الغابون يصل إلى بنغازي استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني
رياضة محلية
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أول ظهور لكريستيانو رونالدو بقميص «مانشستر يونايتد»